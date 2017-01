Ein bisschen Schnee – und schon krachts

Am Montagabend hat es in der Region geschneit. Im Baselbiet waren danach die meisten Strassen schneebedeckt und es herrschten winterliche Verhältnisse. Für einige Autofahrer war das bisschen Schnee allerdings schon zu viel des Guten. Die Polizei zwischen 18 Uhr und 03 Uhr in der Nacht kantonsweit 10 Unfälle wegen der schneebedeckte Fahrbahnen. Über verletzte Personen ist der Polizei aktuell glücklicherweise nichts bekannt. Alle Verunfallten konnten sich meist selbst oder mit Hilfe von Drittpersonen aus ihren misslichen Lagen befreien, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.

In mehreren Fällen sei «erheblicher Sachschaden» entstanden. Vereinzelt habe für die Bergung von Unfallfahrzeugen auch die Abschleppdienste aufgeboten werden müssen.

Fahrweise anpassen oder umsteigen

Neben den 10 Unfällen «gab es zweifellos eine Vielzahl von weiteren Rutschpartien, welche jedoch keinen Zuzug der Polizei nötig machten,» spekuliert die Polizei in ihrer Mitteilung. Daher empfiehlt sie, die Fahrweise stets den Wetterbedingungen anzupassen oder allenfalls die Öffentlichen Verkehrsmittel zu benützen. Und auch wenn es dafür in der Schweiz keine gesetzliche Vorschrift gibt, sei die Montage von Winterreifen empfehlenswert. (amu)