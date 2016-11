Ein mittleres Erdbeben

Nein, es besteht kein Grund für Jubel. Die Nein-Resultate im Landkanton sind vielmehr Anlass, um sich einmal mehr Sorgen über den politischen Zustand des Landkantons zu machen. Weil am Sonntag die Landschaft von einem mittleren Erdbeben erschüttert wurde. Beschädigt wurde zuallererst der Ruf der Wirtschaftskammer, dieses sieggewohnten Apparats, ohne den in Baselland politisch nichts läuft. Die Aufseher über das Verbandsgeschehen und den Direktor haben die Signale ignoriert. Die ­vorangegangenen Mikrobeben hätten Warnung genug sein müssen: Die Nichtwahl des Direktors in den Ständerat, seine Nichtwahl in den Nationalrat, die Ablehnung des Grossprojekts Elba.

Wer ein Sensorium für die seismologischen Schwingungen während einer Abstimmungskampagne hat, der hat gespürt, wie Ende Oktober die Stimmung kippte. Sie ging einher mit einem ­Themenwechsel: Nicht mehr das Umweltanliegen des Energiegesetzes stand zur Debatte, sondern bloss noch das Finanzierungsmodell, was als Losung «Kein Neugeld für den Altmarkt» auf den Punkt gebracht wurde. Dem Wirtschaftsverband ging am Sonntag ein Millionengeschäft durch die Lappen.

Ein Direktor, dem (aus Überheblichkeit?) das Gespür für die öffentliche Stimmung verloren geht, kann für einen Verband zu einer erheblichen Belastung werden. Man erinnere sich an Economiesuisse vor ein paar Jahren: Nach der Minder-Initiative musste der Vorstand einsehen, dass der Direktor endgültig das Vertrauen der ­wirtschaftsfreundlichen Bürger verloren hatte, weshalb er gehen musste. Was wir seit Sonntag wissen: Die Wirtschaftskammer mit Herrn Buser hat grösste Mühe, den richtigen Draht zu den ­Leuten ausserhalb des «Liestaler» Politbiotops zu finden.

Pegoraro im Offside

Bei einem Bier an der Hotelbar im Strand in London, ich lebe derzeit in der britischen Hauptstadt, meinte letzten Samstag ein Bekannter, er habe jetzt doch Nein gestimmt. An der Delegiertenversammlung hatte er noch Ja zur Energiesteuer gesagt. Das Beben vom Sonntag hat auch bei der FDP sichtbar Risse hinterlassen. Nein, es besteht kein Grund zur Schadenfreude. Denn eine durch Flügelkämpfe angezählte FDP liegt nicht im Interesse der bürgerlichen Sache. Was die Lage nicht besser macht, ist die im politischen Offside stehende Baudirektorin. Die nicht zurücktreten will, «weil wir in unserem System keine Rücktrittskultur haben» (Parteipräsidentin Frey auf Telebasel).

Die neuen Risse legen den Blick frei auf ihre eklatante Führungsschwäche. Ihr Job als moderierende FDP-Geschäftsführerin war eine Schönwetteraufgabe – gesteuert von Christoph Buser und geschubst von Rolf Richterich. Doch jetzt sind beide angeschlagen. Richterich hat sich im Laufental im Deponienstreit bis zur Drohung mit dem Anwalt verkracht. Seit Sonntag fehlt der FDP jemanden auf der Brücke, der die Nerven behält und nicht wie die Amtsinhaberin auf Rache sinnt und den Opponenten in der Partei mit ­Konsequenzen droht.

Bleibt zu guter Letzt noch ein Wort zur SVP, deren grösste Gegnerin, das hat die bisherige Legislatur gezeigt, nicht die Linke ist, sondern die FDP. Sie ist auf der Siegerseite, weil sie sich im Abstimmungskampf unter dem Radarschirm der Öffentlichkeit bewegte. Und bot damit den Links-Grünen an Busers Seite keine Angriffsfläche. Ohne grosses Aufsehen also liess sie 40 000 Flyer in die Baselbieter Haushaltungen verteilen. Die Pointe: ausser in Arlesheim und Birsfelden. (Basler Zeitung)