Einbrecher suchen sich Gemeindeverwaltungen aus

Unbekannte Einbrecher drangen seit Mitte Januar vermehrt in Liegenschaften von Gemeindeverwaltungen ein, meldet die Solothurner Kantonspolizei. Betroffen seien die Gemeinden Metzerlen, Rodersdorf und Witterswil gewesen. Die unbekannte Täterschaft habe versucht, sich Zutritt in die Gebäude der Gemeindeverwaltung zu verschaffen. Was teilweise auch gelungen sei.

Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und verliessen die Gebäude. Deliktsgut und Sachschaden konnten noch nicht abschliessend beziffert werden. Die Polizei schätzt die Schadensumme jedoch auf mehrere 1000 Franken. In angrenzenden Gemeinden im Baselbiet seien seit Anfang Jahr zwei weitere Einbrüche in Gemeinde-Liegenschaften gemeldet worden. Die Kantonspolizei Solothurn habe ihre Präsenz durch vermehrte Patrouillentätigkeit in den betroffenen Gebieten erhöht und arbeite eng mit der Polizei Basel-Land zusammen. Die Polizei bittet auch die Bevölkerung um Hilfe. Durch erhöhte Aufmerksamkeit, richtiges Verhalten und geeignete Massnahmen können Einbrüche reduziert werden, heisst es in der Mitteilung: «Benachrichtigen Sie lieber einmal zu viel als zu wenig, über Telefon 112 oder 117, die Polizei.» (amu)