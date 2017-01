Eklat bei den Bildungsdirektoren

Als die FDP Baselland letzte Woche eine Studie und sieben Postulate zu möglichen Sparmassnahmen bei der Uni Basel publizierte, riefen Basler Politiker von links bis rechts aus. Die von der FDP BL geforderten 120 Millionen Fanken, die die Uni einsparen soll, wären für diese ein «Todesstoss», lautete der Tenor. Von der SP bis hin zu den bürgerlichen Parteien befürchtet man eine «Provinzialisierung» der Uni.

Besonders vor den Kopf gestossen ist der scheidende Bildungsdirektor Christoph Eymann (LDP). Nicht primär wegen des Vorstosspakets, sondern aufgrund des Verhaltens seiner Baselbieter Kollegin Monica Gschwind (FDP). Er wirft ihr vor, schon im Voraus von den geplanten Postulaten ihrer Partei gewusst und ihm dieses Wissen vorenthalten zu haben. Gschwind ist zwar nicht dazu verpflichtet, ihren Amtskollegen im Nachbarkanton zu informieren. Es zeuge jedoch von Respekt vor der gemeinsamen Zusammenarbeit bei einem bikantonalen Projekt wie dem Uni-Deal, dass man sich gegenseitig über Aktualitäten beim Projekt auf dem Laufenden halte, sagt Eymann. «Mein Verständnis von Vertrauen und Zusammenarbeit, setzt eigentlich voraus, dass man einander über solche Dinge informiert», monierte er auf Telebasel. Möglich wäre es gewesen. Denn Gschwind wusste Bescheid. FDP-Fraktionspräsident Rolf Richterich bestätigte gegenüber der BaZ, dass die Fraktion ihre Bildungsdirektorin eingeweiht habe.

Gschwind in der Defensive

Auf Nachfrage räumt auch Monica Gschwind ein, dass sie bereits seit Anfang Herbst über die Studie und die geplanten Postulate Bescheid wusste. Die Baselbieter Bildungsdirektorin sagt gegenüber der BaZ jedoch, dass sie den Universitätsrat in Kenntnis gesetzt habe.

Das sieht Eymann anders: «Kollegin Gschwind hat im Unirat auf den politischen Druck aus dem Landrat, Einsparungen vorzunehmen hingewiesen. Sie hat aber nicht über Pläne der FDP, eine Studie zur Senkung der Kosten in Auftrag zu geben, informiert», sagt Eymann. Das stehe auch in keinem Protokoll. Auch ausserhalb der Universitätsrats-Sitzungen habe sie Eymann nicht orientiert. Die Frage, weshalb sie dies unterlassen habe, liess Gschwind unbeantwortet. Und hält fest, dass es sowohl Parteien als auch Landratsmitgliedern grundsätzlich freistehe, Studien in Auftrag zu geben und aus den Erkenntnissen gegebenenfalls Vorstösse abzuleiten. Zwischen Eymann und Gschwind steht es Aussage gegen Aussage. Sicher ist jedoch, dass Gschwind und ihre FDP in Basel die Linken sowie die bürgerlichen Parteien gegen sich aufgebracht haben.

«Beim Uni-Deal geht es zuerst einmal um eine gute Zusammenarbeit der Trägerkantone. Da ist von der Bildungsdirektorin zu erwarten, dass sie ihren Amtskollegen über bevorstehende politische Vorstösse informiert», sagt LDP-Präsidentin Patricia von Falkenstein. «Das Ganze war ein politischer Coup der Baselbieter Freisinnigen. Und dies zu einer Unzeit.» Denn nicht nur die FDP ist aktiv geworden, auch die Universität hat offenbar ihre Hausaufgaben gemacht. Wie Recherchen der BaZ ergaben, hat die Hochschule den Regierungsräten der beiden Halbkantone einen 55-seitigen Ratschlag zur Finanzierung für die Periode 2018–2021 eingereicht. Darin zeigt sie Spar­optionen für die genannte Zeitspanne auf. Gschwind sowie Eymann bestätigten den Eingang des Ratschlags. Er bleibe aber noch unter Verschluss.

Studie widerspricht Postulaten

Die FDP-Postulate beziehen sich zudem zum Teil gar nicht auf ihre eigene Studie – sie widersprechen dieser sogar. So fordern die Baselbieter Freisinnigen Einsparungen von bis zu 120 Millionen Franken, während die Studie nur von maximal 70 Millionen Franken Sparpotenzial spricht. Auch bei der Drittmittelfinanzierung widersprechen sich Postulate und Studie. Die FDP BL sieht für die Uni die Möglichkeit 30 Millionen durch Drittmittel einkassieren zu können. Dafür müsse die Hochschule jedoch 50 Millionen Franken mehr in die Forschung investieren. Doch dort will die FDP BL wiederum 40 Millionen einsparen.

«Die Postulate im Zusammenhang mit der hauseigenen Studie machen keinen Sinn», so von Falkenstein. Offen bleibt zudem, weshalb die FDP Baselland die Postulate ein halbes Jahr zurückhielten. Fraktionspräsident Rolf Richterich bestätigte der BaZ, dass sie die Studie bereits Ende Sommer 2016 vorliegen hatten. Gegenüber der Schweiz am Sonntag macht Richterich die straffe Agenda der Partei für die Verspätung verantwortlich. Zuerst seien die Sommerferien gewesen und dann die Baselbieter Energieabstimmung. Als man sich dann mit der Uni-Studie auseinandersetzte, sei bereits Weihnachten vor der Tür gestanden. «Die Arbeit der FDP BL wirkt sehr dilettantisch», kommentiert von Falkenstein die Aussage von Richterich.

Auch bei der Basler SP ist man ungehalten. Nicht über den Eklat Eymann–Gschwind, sondern über die Vorstösse der Freisinnigen. Brigitte Hollinger, die scheidende SP-Präsidentin Basel-Stadt, lassen die Streitigkeiten zwischen Eymann und Gschwind kalt. «Wie die FDP Baselland intern kommuniziert und politisiert, interessiert mich nicht», sagt Hollinger. «Was mich aber empört sind die 60 Millionen Franken – mit Basel zusammen 120 Millionen Franken – die die Baselbieter Freisinnigen bei der Uni einsparen möchten. Ob Gschwind nun Eymann informierte oder nicht, ist für mich nicht relevant. Jedoch sind die vorgeschlagenen Kürzungen für die Uni und die Region verheerend.»

Die hiesige FDP äussert sich als Einzige einigermassen reserviert zum Vorgehen ihrer Kollegen aus dem Baselbiet. «Ich finde es richtig, dass die Postulate eine Debatte lancierten. Falsch finde ich jedoch, dass die Baselbieter Freisinnigen mit ihre Studien wieder auf den Status quo vor dem gemeinsamen Uni-Vertrag von 2007 abzielen», sagt FDP-Grossrat Christophe Haller.

Letztlich muss der designierte Bildungsdirektor Conradin Cramer (LDP) die festgefahrene Situation in der Uni-Debatte lösen und der Legislative einen Vorschlag zu den möglichen Sparmassnahmen bei der Uni präsentieren. Christoph Eymann tritt am 8.Februar das Amt an seinen Parteikollegen ab. Dass Gschwinds Verhalten ihren Amtskollegen brüskiert, will Cramer nicht kommentieren. Er werde sein Amt unvoreingenommen antreten und sich darauf konzentrieren, eine umsetzbare Lösung für alle Parteien präsentieren zu können.

(Basler Zeitung)