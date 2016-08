Erheblich tiefere Gewinnsteuern

Bei der Unternehmenssteuerreform III verfolgt der Kanton Baselland eine forsche Strategie.

14 Prozent Gewinnsteuern sollen Unternehmen im Baselbiet künftig insgesamt bezahlen müssen. Der Kanton Baselland hat gestern die von der Regierung beschlossenen Eckpfeiler der Unternehmenssteuerreform III bekannt gegeben. Damit schafft sich das Baselbiet im interkantonalen Vergleich eine günstige Ausgangslage bei den Bemühungen, die Unternehmen im Zuge der Umgestaltung der Besteuerung bei der Stange zu halten. Ausgelöst haben die Umgestaltung die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und die in der G-20 organisierten führenden Wirtschaftsnationen der Welt. Sie tolerieren die privilegierte Besteuerung der Holdings, der Domizilgesellschaften und der gemischten Gesellschaften in der Schweiz nicht mehr.

In der Region Basel unterhalten diese Statusgesellschaften 30'000 Ar­­beitsstellen. Doppelt so viele sind indirekt von diesen Unternehmen abhängig. Entsprechend entscheidend für den Verbleib in der Schweiz und in der Region sind die Parameter, mit denen Bund und Kantone den Verlust der privilegierten Besteuerung auffangen.

Auch KMU profitieren

Neben der Einführung einer Patentbox und eines erhöhten Abzugs für Forschung und Entwicklung im Inland für diejenigen Unternehmen, welche die Bedingungen dafür erfüllen, kommt den neuen Sätzen für die Gewinnsteuer und für die Kapitalsteuer grosse Bedeutung zu. Von deren Senkung profitieren alle Unternehmen, auch die vielen KMU. Dies führt deshalb auch im Inland zu einer Neupositionierung im Steuerwettbewerb unter den Kantonen. Die neuen Steuersätze sollen gestaffelt zwischen 2019 und 2024 eingeführt werden. Mit einem Gewinnsteuersatz von 14 Prozent dürfte sich der Kanton Baselland in der Rangfolge der Kantone erheblich verbessern. Bisher lag der Satz bei 20,7 Prozent.

Gegenfinanziert werden die Steuersenkungen einerseits durch den vom Bund in Aussicht gestellten höheren Anteil an der direkten Bundessteuer. Dieser Anteil steigt von 17 auf 21,2 Prozent – vorausgesetzt die Stimmberechtigten nehmen die Unternehmens steuerreform III auf Bundesebene an. Andererseits plant der Kanton Mehrerträge aus der Dividendenbesteuerung. Wie auch der Bund will Baselland Dividenden künftig zu 60 statt 50 Prozent besteuern. Dies reicht jedoch nicht aus, die sinkenden Steuererträge von Unternehmen ganz auszugleichen.

Steuerausfälle von 49 Millionen

Der Baselbieter Finanzdirektor Anton Lauber rechnete gestern unter der Annahme, dass die Steuerbasis um zehn Prozent einbricht, mit Steuerausfällen von 49 Millionen Franken jährlich. 2019 bis 2021 wären es vorerst 23 Millionen, 2022 und 2023 46 Millionen weniger, bevor die neue Steuerordnung ab 2024 voll wirkt. Lauber ist optimistisch, dass die Staatskasse die Ausfälle verkraften kann. «Wir wollen deswegen die natürlichen Personen nicht höher belasten», erklärte Lauber – wohl mit Blick auf die Kritik von links, die Normalverdiener müssten dereinst dafür die Zeche bezahlen.

Gravierender dürften sich die Steuer- ausfälle bei den Gemeinden auswirken. Obwohl der Kanton bereit ist, die zusätzlichen Bundesgelder auf Kanton und Gemeinden aufzuteilen, müssen letztere mit Steuerausfällen von insgesamt 30 Millionen Franken ab 2014 rechnen. Vor allem finanzschwache Gemeinden dürften sich schwertun damit, dass sie über den kantonalen Finanzausgleich erhebliche Einnahmenausfälle beklagen. Lauber räumte gestern ein, dass ihm dies Sorgen bereite. Ob der Finanzausgleich erneut korrigiert werden muss, bleibt offen.

Lauber kündigte an, er werde die definitive Vorlage für die Unternehmenssteuerreform III im Februar 2017 in die Vernehmlassung schicken, unmittelbar nach der Abstimmung auf Bundesebene. Bis dahin sind Gespräche mit den Gemeinden geplant. Auch der Austausch mit den Unternehmen wird weiter fortgesetzt.

(Basler Zeitung)