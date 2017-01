Erheblicher Schaden bei zwei Bränden

Am Sonntagabend brannte in Oberwil im Schrebergartenareal „Paradies“ das freistehende Depot der Familiengarten-Genossenschaft Paradies, wie die Polizei am Montag mitteilte. Laut den Angaben der Polizei ist die Brandursache bisher unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Das Depot wurde durch das Feuer stark beschädigt, Personen wurden keine verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

In Lampenberg brannte es am Montag in den frühen Morgenstunden in einem Doppeleinfamilienhaus mit angebautem Schopf aus bisher ungeklärten Gründen, heisst es in der Mitteilung der Polizei. Verletzt wurde niemand. Eine Person die sich in dem brennenden Haus befand konnte rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, teilte die Polizei mit. Am Schopf und der angebauten Liegenschaft entstand ein erheblicher Sachschaden. (hel)