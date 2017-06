Eymann neu in der Polizeileitung

Stephanie Eymann wird neue Leiterin Verkehrspolizei der Baselbieter Polizei. Die 37-jährige derzeitige Staatsanwältin übernimmt den neuen Posten im Zuge einer laufenden Reorganisation der Polizeispitze.

Mit der Reform werden teils Funktionen aufgeteilt, wie einem Communiqué vom Mittwoch zu entnehmen ist: Der bisherige Verkehrschef und gleichzeitige Vize-Polizeikommandant Christoph Naef übernehme einen «neugeschaffenen Bereich 'Vizekommandant'», während er den Verkehr an Eymann abtrete.

Beim Stellenantritt per Oktober 2017 im Range eines Majors nimmt Eymann auch Einsitz in die Polizeileitung. Sie werde dann noch einzelne laufende Strafverfahren als ausserordentliche Staatsanwältin zu Ende führen. Seit 2009 ist sie überdies Lehrbeauftragte an der Universität Basel für Strafrecht.

Im Weiteren wird Reto Zuber Leiter der neu geschaffenen Hauptabteilung Planung und Einsatz, die im kommenden April operativ wird. In diese wird auch die Einsatzleitzentrale integriert, die bisher im Support angesiedelt ist. Zuber leitet seit Monatsbeginn die Einsatzleitzentrale und sitzt auch schon in der Polizeileitung.

Vier weitere Kaderstellen der Baselbieter Polizei werden ebenfalls neu besetzt respektive neu geschaffen: Harry Knecht ist neuer Leiter Mobile Polizei, Dominik Cassani Leiter Spezialeinheiten, Martin Willi Leiter Ermittlung und Silivio Faini Leiter IT und Projekte. (amu/sda)