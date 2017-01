Fünf Verletzte bei Auffahrkollision

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, bildete sich vor dem Kreisel der A22 in Richtung Augst aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens ein Rückstau. Der 54-jährige Lenker eines Personenwagens habe die stehenden Fahrzeuge zu spät bemerkt und prallte ungebremst auf das letzte Fahrzeug der Kolonne, heisst es in der Mitteilung. Daraufhin wurde dieser Personenwagen in ein weiteres Fahrzeug davor geschoben. Bei dem Unfall erlitten fünf Personen Verletzungen und mussten ins Spital eingeliefert werden.

Wegen den Bergungsarbeiten kam es zu einem langen Stau bis zum Portal des Schönthal-Tunnels. ()