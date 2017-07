Gute Wasserqualität in den Badis

Das Baselbieter Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (ALV) hat alle 14 offenen kommunalen Gartenbäder im Kanton kontrolliert. In den insgesamt 49 getesteten Becken sei die Wasserqualität mehrheitlich gut gewesen, heisst es in der Mitteilung des Amtes vom Dienstag. Die Betriebsführung der Bäder sei in den Händen «gut ausgebildeter und motivierter Bademeister».

Um die Badwasserqualität bei hohen Besucherzahlen, und dementsprechend hoher Belastung, zu überprüfen, wurden alle Freibäder an sonnigen und heissen Sommertagen aufgesucht.

In drei Bädern musste das ALV wegen zu hohem Harnstoffgehalt eine Beanstandung aussprechen. Harnstoff gelange «durch mangelnde Körperhygiene» via Schweiss oder Urin ins Wasser eingebracht. Aber auch fast jede Sonnencreme und andere Kosmetikprodukte enthalten Harnstoffe.

In vier Becken war zudem geringfügig zu viel Chlor im Wasser, in drei Becken hingegen war zu wenig Chlor im Wasser nachweisbar. In zwei dieser Becken seien daher Fäkalkeime nachweisbar gewesen. Gebundenes Chlor, sogenannte Chloramine, wurden in drei Becken bemängelt. (amu)