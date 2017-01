Janiaks Haltung zur Steuerreform überrascht Handelskammer

Als der Baselbieter SP-Ständerat Claude Janiak vor knapp zwei Jahren seine Wiederkandidatur bekannt gab, lobte ihn Franz Saladin als Politiker, der einen «sehr guten Job» mache und mit dem man «hervorragend» zusammenarbeiten könne. Die anerkennenden Worte des Direktors der Handelskammer beider Basel (HKBB) verärgerten manchen Bürgerlichen. Dass ein Wirtschaftsvertreter die Verdienste des politischen Gegners würdige und damit seine Kandidatur begünstige, sei inakzeptabel, hiess es damals. Die Bürgerlichen dürften sich nun in ihrer Kritik bestätigt fühlen.

Denn Claude Janiak, der als wirtschaftsfreundlich und pragmatisch gilt, wird die Unternehmenssteuerreform III (USR III) ablehnen. In einem Interview mit der Basellandschaftlichen Zeitung vom Montag sagte der Sozialdemokrat: «Bei der USR III werde ich letztlich die Nein-Parole der Partei unterstützen.»

Janiak kritisiert weniger die Steuerreform als solches. Im Gegenteil: Diese sei notwendig und wichtig, insbesondere für den Standort Nordwestschweiz mit seinen vielen international tätigen Firmen. Vielmehr stört er sich an den Massnahmen, die von den Bürgerlichen im Parlament ins Paket reingebracht worden seien und «mit der Reform nichts zu tun haben». Claude Janiak hatte sich im Ständerat zur USR III enthalten.

HKBB-Direktor Franz Saladin zeigt sich erstaunt ob Janiaks Aussagen. «Diese Steuerreform abzulehnen, ist fahrlässig», sagt er. Die USR III sei ein an vielen und langen Sitzungen sorgfältig austarierter Kompromiss, hinter dem nun sowohl die Linke als auch die Bürgerlichen stehen könnten und der letztlich auch Arbeitsplätze sichere. Saladin ist überzeugt: «Eine Option zu dieser Reform gibt es nicht.»

Seine Meinung über den SP-Politiker revidiert Saladin deswegen aber nicht. «Wir beide haben sehr oft das Heu auf derselben Bühne», sagt er. Hinter Janiaks Haltung zur USR III vermutet Saladin den Wunsch nach Harmonie: «Man kann schliesslich nicht immer gegen die eigene Partei antreten.»

Buser verteidigt Regierung

Janiak greift im Interview zudem auch die Baselbieter Regierung an. Die Bevölkerung im Landkanton sei nur vage darüber informiert worden, welche Auswirkungen die USR III haben werde. Viele Gemeindevertreter wüssten nicht, was auf sie zukomme. Nicht so in Basel-Stadt. Dort habe seine Parteikollegin Eva Herzog gute Arbeit geleistet: «Es liegt eine detaillierte Vorlage mit kantonalen Massnahmen vor.»

Gegen diesen Vorwurf wehrt sich Christoph Buser: «Die Baselbieter Regierung hat klar skizziert, in welche Richtung sie bei der Umsetzung der USR III gehen will und mit den Gemeinden den entsprechenden Austausch gesucht», sagt der Direktor der Wirtschafts­kammer Baselland. Viele Gemeinde­vertreter unterstützten die Reform denn auch in der aktuellen nationalen Kampagne.

Anders als Franz Saladin überrascht es Buser aber nicht, dass Janiak die Steuerreform nicht unterstützt. Er folge damit seiner Partei, die ja bekanntlich die Nein-Parole gefasst habe. Und auf die Frage, ob Janiak mit dieser wirtschaftsfeindlichen Haltung als Ständerat versagt habe, antwortet Buser nur: «Das Baselbiet hat Claude Janiak bei den letzten Ständeratswahlen bestätigt.» Buser war damals sein erfolgloser Herausforderer gewesen.

Claude Janiak wollte sich gestern auf Anfrage der BaZ nicht mehr zum Thema äussern. Alles, was es zur USR III zu sagen gebe, habe er im Interview mit der Basellandschaftlichen Zeitung gesagt. Für Detailfragen verwies er an seine regionalen Parteikollegen in Bern Anita Fetz, Beat Jans und Susanne Leutenegger Oberholzer.

