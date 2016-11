Keine neuen Deponiestandorte

In einer Referendumsabstimmung hat sich das Baselbieter Stimmvolk gegen drei neue Deponiestandorte ausgesprochen. Vorgesehen hatte der Kanton diese in den Gemeinden Blauen, Zwingen und Aesch. Die Aufnahme der Standorte in den Kantonalen Richtplan (KRIP) wurde mit 38'012 zu 33'390 Stimmen (53,24 Prozent Nein) verworfen.

Die Gegner der Standorte in Zwingen und Laufen stören sich daran, dass für die Realisation zwei Quellen stillgelegt werden müssten. Zudem befürchteten die Gemeinden im Laufental Mehrverkehr. Alle Deponiestandorte hätten bei einer Realisierung als Aushubdeponien gegolten.

Wenig überraschend ist die Ablehnung im Laufental, wo zwei der drei neuen Deponien hätten entstehen sollen, weitaus deutlicher. Im Bezirk Laufen beträgt der Nein-Stimmenanteil 89.88 Prozent. Die Bezirke Liestal und Sissach stimmten der Vorlage hingegen zu. (amu/sda)