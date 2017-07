Kollision zwischen drei Fahrzeugen

Am Montagnachmittag kam es auf der Kantonsstrasse in Bubendorf zu einem Unfall zwische drei Personenwagen. Verletzt wurde dabei niemand. Eine 84-jährige Autofahrerin wollte aus einem Firmenareal auf die Kantonsstrasse fahren als es beim Einfügen in den Verkehr zu einer seitlichen Kollision mit einem anderen Personenwagen kam. Aufgrund dieser Kollision geriet das, auf der Kantonsstrasse fahrende, Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einer Streifkollision mit einem entgegenkommenden Personenwagen kam. (pre/Polizei BL)