Liestaler Reisebüro soll Kunden betrogen haben

Gegen den 27-jährigen Inhaber einer Reisebüros in Liestal wird ermittelt. Er wird verdächtigt Geld von Kunden entgegengenommen zu haben, ohne die versprochene Leistung zu erbringen.

Es hatten sich über zehn Personen bei der Polizei Basel-Landschaft gemeldet, die kürzlich beim Reisebüro eine Reise gebucht und entsprechende Zahlungen geleistet hatten, anschliessend aber keine Gegenleistung erhalten haben sollen.

Am Donnerstag führte die Polizei Basel-Landschaft im Auftrag der Staatsanwaltschaft eine Hausdurchsuchung in einem auf Türkei-Reisen spezialisierten Reisebüro an der Kasernenstrasse in Liestal durch. Bei der Durchsuchung der Büroräumlichkeiten in Liestal wurden Unterlagen und Datenträger sichergestellt. Zudem hat die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft mehrere Konten sperren lassen.

Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft geht davon aus, dass noch weitere Personen Opfer des mutmasslichen Betrügers geworden sind. (pre/Stawa BL)