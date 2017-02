Marc Scherrer hört auf

Die Baselbieter CVP muss einen neuen Präsidenten oder eine neue Präsidentin suchen: Der derzeitige Amtsinhaber Marc Scherrer demissioniert nach drei Amtsjahren.

Grund für diesen Schritt sei eine neue berufliche Herausforderung für den Präsidenten, teilte dessen Partei am Donnerstag mit. Marc Scherrer hatte die Führung der CVP Basel-Landschaft 2014 im Alter von 28 Jahren übernommen. Per Ende April gibt er das Amt wieder ab.

Scherrer gehört seit 2015 dem Landrat an. Dieses Mandat wird er laut seiner Partei ebenso behalten wie seinen Sitz im Wirtschaftsrat und seine weiteren Ämter. Für das Parteipräsidium fehle ihm jedoch in Zukunft die nötige Zeit. Scherrer übernimmt im Warenhauskonzern Manor eine neue Aufgabe. Aus Sicht seiner Partei war Scherrers Präsidium von «nachhaltigem Erfolg» für die Baselbieter CVP geprägt. Mit der Nachfolge des Laufentalers wird sich per sofort die Personalfindungskommission befassen, wie die CVP weiter mitteilte. (jue)