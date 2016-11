Personenwagen überschlägt sich bei Selbstunfall

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 25-jährige Lenker des Personenwagens, von Grindel herkommend, auf der Grindelstasse in Wahlen. Auf der teilweise vereisten, leicht abfallenden Strasse geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte mit dem rechtsseitigen Bord. Dadurch überschlug sich das Fahrzeug mehrere Male und kam auf der Seite liegend zum Stillstand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Lenker konnte sich selbst befreien, musste jedoch mit leichten Verletzungen durch die Sanität in ein Spital gebracht werden. Die Strasse musste für die Bergungsarbeiten für rund 4 Stunden gesperrt werden. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. (hel)