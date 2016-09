Prämien steigen im Baselbiet überdurchschnittlich an

Basel-Stadt bleibt auch im kommenden Jahr der Kanton mit den höchsten Krankenkassenprämien der Schweiz. Das Baselbiet holt hingegen kräftig auf.





Im Kanton Baselland steigen die Krankenkassenprämien auch im kommenden Jahr stärker an als in Basel-Stadt. Das Wachstum liegt zudem erneut im Baselbiet in allen Kategorien über dem nationalen Schnitt, im Stadtkanton dagegen darunter.

Basel-Stadt bleibt im kommenden Jahr vor Genf der Kanton mit den höchsten Krankenkassenprämien. Für die Grundversicherung müssen Erwachsene 2016 im Stadtkanton im Schnitt 567,34 Franken pro Monat bezahlen. Das entspricht einem Plus von 4,0 Prozent. Die jährlichen Kosten steigen im Stadtkanton um 261 Franken auf 6808 Franken.

Starker Anstieg im Baselbiet

Im Nachbarkanton Baselland müssen Erwachsene dagegen nächstes Jahr mit durchschnittlich insgesamt 5856 Franken rund 1000 Franken weniger an ihre Krankenversicherung überweisen als im Stadtkanton. Die Mehrbelastung gegenüber dem Vorjahr liegt jedoch im Baselbiet mit 321 Franken über jener von Basel-Stadt.

Die monatliche Durchschnittsprämie für Erwachsene steigt in Baselland um 5,8 Prozent auf 488.04 Franken. Landesweit beträgt die Zunahme im Schnitt mit addierten 230 Franken innert zwölf Monaten und einer neuen Monatsprämie von 447.28 Franken 4,5 Prozent.

Junge Erwachsene müssen bluten

Über dem landesweiten Schnitt von 414.34 Franken ( 5,4 Prozent) liegen die beiden Basel weiterhin auch bei den Prämien für junge Erwachsene im Alter von 19 bis 25 Jahren. In Basel-Stadt ist ein unterdurchschnittliches Wachstum von 4,5 Prozent auf 528.98 Franken zu verzeichnen, während in Baselland mit 450,01 Franken das Plus 6,7 Prozent beträgt.

Auch für Kinder wird es teurer: Im Baselbiet werden 2017 pro Monat 116.62 Franken fällig, was einen Aufschlag von 7,7 Prozent bedeutet. Landesweit steigt die durchschnittliche Kinderprämie um 6,6 Prozent auf 105.25 Franken. In Basel-Stadt legt die Kinderprämien 5,1 Prozent zu - auf 135,73 Franken im Monat.

Diese Prämienangaben beziehen sich jeweils auf die Grundversicherung mit einer Franchise von 300 Franken. Darin inbegriffen ist die Unfalldeckung. (amu/sda)