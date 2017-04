Rumänische Einbrecherbande verhaftet

Der Baselbieter Justiz ist dank der Zusammenarbeit mit den französischen Behörden ein Schlag gegen das organisierte Verbrechen gelungen: Am Mittwoch verhaftete die Baselbieter Polizei zusammen mit der Gendarmerie National in Mulhouse eine rumänische Einbrechergruppierung. An den Ermittlungen waren auch die Staatsanwaltschaften des Kantons Baselland und von Mulhouse involviert. Auch die Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft Jura und die Kantonspolizei Solothurn hätten «ihren wertvollen Beitrag geleistet», heisst es in der Mitteilung der Baselbieter Polizei. Die Tätergruppierung sei für zahlreiche Einbrüche in den letzten Monaten entlang der Landesgrenze verantwortlich. Betroffen sind die Kantone Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Solothurn und Jura. Zweifel an der Schuld der Täterschaft gibt es offenbar keine. Aus «ermittlungstaktischen Gründen» würden jedoch keine weiteren Einzelheiten bekanntgegeben. (amu)