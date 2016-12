Schläger noch immer nicht vor Gericht

Selten hatte die Staats­anwaltschaft solches Glück: Als im Februar 2014 eine Bande um den Kampfsportler Paulo Balicha das Superpro-Sportcenter in Reinach überfiel, die dort trainierenden Kinder in Schach hielt, um seinen Szenen-Konkurrenten, Kickboxer Shemsi Beqiri, zu verdreschen, wenn nicht sogar zu töten, filmte seine Gang mit. Doch die Schlägertruppe war dümmer als die Polizei erlaubt: Auf ihrer Flucht liess sie die Kamera zurück. Diese wurde erst nach (!) der Spurensicherung durch die Polizei gefunden – von Beqiris Putzequippe. Das Bildmaterial gelangte noch vor der Sichtung durch die Polizei an die Medien. Die ganze Bevölkerung konnte also selber sehen, wie skrupellos der Balicha-Clan – der Hauptakteur mit Schlagringen an den hart bandagierten Händen – auf seinen Kontrahenten losging und doch unterlag.

Schnell konnte die Staatsanwaltschaft die Haupttäter in Untersuchungshaft nehmen; ihre Beteiligung gilt als erwiesen; es gilt die Unschuldsvermutung. Die Mitläufer und Hintermänner, die die Tat fleissig auf Facebook und Whatsapp kommentierten, müssen mit mühsamer Untersuchungsarbeit und Konfrontationseinvernahmen überführt werden, weil sie oft alles abstreiten oder verharmlosen.

DNA-Rückstände, Tatwerkzeuge, Sturmhauben, alles ist inzwischen sichergestellt. Und bei den zahlreichen Hausdurchsuchungen kam im Täterkreis noch mehr zum Vorschein: Drogen, Munition, Schusswaffen. Längst müsste also die Bande überführt sein, vor Gericht stehen und wegen der Schwere ihrer Taten – Angriff, Körperverletzung, Nötigung, Freiheitsberaubung und Hausfriedensbruchs – teilweise auch des Landes verwiesen werden.

Täter machen grosse Geschäfte

Doch bald drei Jahre nach dem Überfall laufen die Täter noch immer auf freiem Fuss herum und drehen mit getunten Protzautos ihre Runden. Mehr noch. Sie verhöhnen Opfer und Staatsanwaltschaft (die BaZ berichtete) auf den sozialen Medien mit gestreckten Mittelfingern. Und sie führen auf dem Platz Basel im Rhypark und in der St.-Jakob-Arena grosse Ringkämpfe durch – Anlässe, die mehrere Zehntausend Franken kosten und die noch mehr Geld hereinspülen. Gesponsert von «Mister Wong». Das Handwerk legte ihnen der fallführende Staatsanwalt Stefan Fraefel noch immer nicht.

Vor acht Monaten, im April 2016, trat die Baselbieter Staatsanwaltschaft vor die Medien und verkündete, sie wolle den Fall «Dojo», wie er in der Amtssprache geführt wird, diesen Herbst vor Gericht bringen. Heute vertröstet dieselbe Behörde ein weiteres Mal. «Wir rechnen damit, dass bis Mitte 2017 Anklage erhoben wird, sofern keine weiteren Verzögerungen auftreten» und fügt an: Zu weiteren Verzögerungen könne es kommen, wenn «zum Beispiel einzelne Beschuldigte erneut delinquieren».

Dies war tatsächlich auch in den letzten Monaten der Fall, wie die Staatsanwaltschaft erklärt: «Bei einzelnen Beschuldigten sind in der Zwischenzeit weitere Delikte hinzugekommen, sodass es zu Verzögerungen gekommen ist.» Deshalb sei es dieses Jahr nicht zu einer Anklage gekommen.

Der Anwalt des Opfers, Jurist Jascha Schneider, reagiert scharf auf das Vorgehen der Staatsanwaltschaft: «Man muss also den Beschuldigten raten, munter weiter zu delinquieren, bis der Fall verjährt ist», schreibt er zynisch. Dies vor dem Hintergrund, dass die Opfer des Überfalls längst auf eine Genugtuung hoffen. Im Gegensatz zu den Tätern hat die Baselbieter Justiz den Opfern keine unentgeltliche Rechtspflege zugestanden. Nach dem Überfall geriet das Superpro-Sportcenter in die finanzielle Bredouille.

Zum Monsterfall aufgebläht

In der Tat ist diese Auffassung in der Baselbieter Staatsanwaltschaft, «Jäger und Sammler von Delikten» zu sein, statt einen Fall zum Abschluss zu bringen und anzuklagen, nicht neu. Über Jahre konnte ein Hochstapler aus Blauen alleinstehenden Frauen die Pensionskassen abknöpfen. Die Staatsanwaltschaft liess den Mann gewähren. So zockte dieser auch Wirte in der Region ab und konnte dem früheren FCB-Torwart Pascal Zuberbühler ein geleastes Auto verkaufen, ohne dass die Staatsanwaltschaft eingeschritten wäre. Als der Hochstapler endlich vor Gericht gestellt wurde, waren die meisten Straftatbestände verjährt. Eine Verantwortung für dieses täterbegünstigende Vorgehen musste die Staats­anwaltschaft nie übernehmen. «Die Strafjustiz hat versagt. Es herrschen Zustände wie früher in Sizilien», kommentiert Beqiris Anwalt Schneider.

Indessen bemüht sich die Staatsanwaltschaft zu erklären, wie gross ihr Aufwand im «Fall Dojo» ist. Es habe 1130 schriftliche Verfahrenshandlungen gegeben, die Unkosten für eine einzige Einvernahme belaufen sich auf 25 000 Franken. Statt den Fall abzuschliessen, wird die Bande auf Kosten der Staatskasse immer wieder neu vorgeladen.

«Alleine die Beantwortung eines Rechtshilfeersuchens in die USA dauerte beispielsweise zwei Jahre», erklärt die Baselbieter Staatsanwaltschaft. «Weitere Ermittlungshandlungen im In- und Ausland verzögerten das Strafverfahren zusätzlich.» Bei den Opfern weiss man, wovon die Staatsanwaltschaft spricht: «Es handelt sich um belanglose Facebook-Einträge, die die Staatsanwaltschaft auf offiziellem Weg noch einholen will», sagt Shemsi Beqiri. Dabei wäre es ein leichtes, deren Profil von der Schweiz aus zu durchkämmen.

In Justizkreisen wird die Hand­habung des Falls Dojo in der Zwischenzeit mit kritischen Augen betrachtet: «Letztlich handelt es sich doch nur um eine Schlägerei. Sie wird von der Staatsanwaltschaft zu einem Monsterfall aufgebläht.»

