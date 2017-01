Unfall mit vier Autos

Laut den Angaben der Polizei warteten drei Autos vor einem Rotlicht bei der Verzweigung Rosenstrasse/Sulzbergstrasse in Liestal, als ein 84-järiger Lenker, aus bisher ungeklärten Gründen, auf die stehende Kolonne auffuhr. Daraufhin wurde das letzte Auto in die zwei weiteren Fahrzeuge davor geschoben. Drei Personen erlitten Verletzungen und mussten durch die Sanität Liestal in Spitäler eingeliefert werden, heisst es in der Mitteilung.

Wegen den Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Rosenstrasse in beide Richtungen für rund eineinhalb Stunden gesperrt werden.