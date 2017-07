Verängstigte Tiere und genervte Nachbarn

Am ersten August feiert die Schweiz ihren Geburtstag. Zum Nationalfeiertag darf das bunte Feuerwerk selbstverständlich nicht fehlen. Wichtig ist jedoch, dass man sich den Gefahren bewusst ist, die mit den knallenden Feuerwerkskörper einher gehen und Rücksicht auf diejenigen nimmt, die sich nicht selbst verteidigen können.

Der Schweizer Tierschutz (STS) mahnt: Feuerwerk kann Tiere in Angst und Panik versetzen. Der STS ruft dazu auf, Heimtiere am Feiertag nicht ins Freie zu lassen, sie aber auch nicht alleine zu lassen. Helfen kann dem Tier ein ruhiger Ort mit Rückzugsmöglichkeit. Fenster und Läden sollten geschlossen werden; vertraute Musik könne eine Geräuschkulisse sein, an die das Tier gewöhnt sei.

Auch Nutz- und Wildtiere werden laut STS durch die Knallerei gestresst. Feuerwerk sollte deshalb nicht in der Nähe von Ställen, Weiden und Wäldern gezündet werden, um diese Tiere zu schonen. Für Kleintiere - etwa Igel, Blindschleichen und Spitzmäuse - bedeuten Holzhaufen eine Todesgefahr, da sie die vorab aufgeschichteten Haufen als Unterschlupf benutzen. Brennt das Holz, versperren die um das Feuer stehenden Menschen den Fluchtweg, und die Tiere kommen in den Flammen um.

Als Abhilfe rät der STS, die Haufen erst am Bundesfeiertag selbst herzurichten oder das Holz vor dem Anzünden umzuschichten. Bei grossen Feuern ist ein Schutzzaun nützlich, der Kleintiere daran hindert, sich im Holzhaufen zu verstecken.

Sicherer Umgang mit dem Feuerwerk

Die Polizei weist darauf hin, dass das Abfeuern von Feuerwerk ohne Bewilligung auf den 1. August (oder in einigen Gemeinden zudem auf den Tag zuvor) beschränkt ist. Erfahrungsgemäss mehren sich bereits in den Tagen vor der Feier die Telefonanrufe über Lärmbeschwerden durch Feuerwerkskörper. In der Nähe von Häusern sollte deshalb möglichst kein Lärm verursacht werden.

Das Grenzwachtkorps in Basel erinnert daran, dass pro Person 2,5 Kilogramm Feuerwerkskörper in die Schweiz eingeführt werden dürfen. Bestimmte Gegenstände, wie beispielsweise am Boden knallendes Feuerwerk, sind wegen ihrer Gefährlichkeit zur Einfuhr verboten. Mehrmengen oder verbotene Feuerwerkskörper werden beschlagnahmt und vernichtet.

Leider kommt es im Umgang mit den Feuerwerkskörpern immer wieder zu unglücklichen Zwischenfällen. Daher bittet die Polizei, sich die wichtigsten Sicherheitsregeln im Umgang mit dem Feuerwerk ins Gedächtnis zu rufen. So ist beim Abbrennen von Feuerwerkskörpern genügend Abstand zu Gebäuden, Wäldern und Menschen zu wahren und immer ein Löschmittel bereit zu halten.

Raketen sollten nur aus gut verankerten Abschussvorrichtungen abgefeuert werden und bei einem Versager wird eine Wartezeit von 10 Minuten empfohlen, bevor man sich wieder gefahrlos nähern kann. Um verirrten Feuerwerkskörpern zu entgehen, sollte man das Feuerwerk besser hinter geschlossenen Fenstern geniessen. (dou)