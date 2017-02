Zweites Ja zum Margarethenstich

Der Baselbieter Landrat hat gestern in Liestal dem Verpflichtungskredit von 14 Millionen Franken für die neue Tramlinie am Margarethenstich mit grosser Mehrheit zugestimmt. Mit dem neuen Teilstück zwischen den bestehenden Haltestellen Dorenbach und Margarethen wird eine schnelle und direkte Tramverbindung aus dem Leimental zum Bahnhof Basel SBB ermöglicht. Die Fahrgäste können auf der Fahrt zum Bahnhof SBB fünf Minuten Fahrzeit gewinnen.

Linie 17 zum Badischen Bahnhof

Bedient werden soll die neue Strecke zu den Hauptverkehrszeiten von der Linie 17, die neu von Binningen über den Bahnhof SBB zum Wettsteinplatz, zur Messe und zum Badischen Bahnhof verkehren soll. Ausserdem soll in etwas fernerer Zukunft auch das geplante Express-Tram aus dem Leimental auf der neuen Strecke verkehren. Gemäss den Angaben in der Vorlage werden bis zu 8000 Personen pro Tag und Richtung die Verbindung nutzen. Zwei Drittel der Kosten für die neue Linie an der Kantonsgrenze zu Basel-Stadt werden von Baselland getragen. Der Kanton Basel-Stadt hat dem neuen Teilstück für die Tramlinie bereits zugestimmt.

Der Vorlage stimmten alle Fraktionen mehrheitlich zu. Von Einstimmigkeit konnte dennoch nicht die Rede sein: Elf Landräte lehnten den Verpflichtungskredit ab, drei enthielten sich der Stimme. Bei den Befürwortern gab es Stimmen, die geradezu als en­­thusiastisch bezeichnet werden können. So sprach Lotti Stokar (Grüne) von einer «jahrzehntelangen Herzensangelegenheit», ist es doch 20 Jahre her, seit die Idee der neuen Linie geboren wurde. Jan Kirchmayr (SP) bezeichnete die Tramverbindung als «Meilenstein».

«Mehr Nachteile als Vorteile» sah Oskar Kämpfer (SVP) in der neuen Verbindung. Es werde zu früh entschieden, denn noch sei offen, wann das geplante Express-Tram verkehren könne, sei es doch noch immer nicht gelungen, die Doppelspur beim Spiesshöfli in Binningen zu realisieren. Ausserdem wäre nach Ansicht Kämpfers eine Verbindung über die Heuwaage und die Markthalle zum Bahnhof SBB effizienter und gleich schnell. Hanspeter Weibel (SVP) meinte, die 14 Millionen seien etwas viel für die paar Minuten Zeitgewinn. Ausserdem führe die zweimalige Strassenquerung zu nachteiligen Rückstaus auf der Strasse. Und beim Spiesshöfli in Binningen zeichne sich bis heute keine Lösung ab.

Gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis

«Eine Lanze für den öffentlichen Verkehr» brach Andreas Dürr (FDP), der auch Vizepräsident des Automobilclubs beider Basel ist. Der «Margarethenstich» weise das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis aller ÖV-Projekte auf und könne eine Nachfragesteigerung erzielen. Für später ergebe sich zudem die Möglichkeit einer besseren Nutzung, indem eine Ganztageslinie über den neuen Abschnitt geführt werden könne. Der Binninger Freisinnige Marc Schinzel hingegen sagte, die Vorlage sei nicht nur gut fürs Leimental, sondern auch für Binningen und Bottmingen. Die Probleme beim Spiesshöfli könnten überwunden werden. Für die Trennung der beiden Ortsteile von Binningen durch die vorgesehene Doppel­spur beim Spiesshöfli müsse eine lokale Lösung gefunden werden. Felix Keller (CVP) wies darauf hin, dass die Roche als grosser Arbeitgeber die neue Linie ausdrücklich begrüsse, würden damit doch auch die Arbeitsplätze im Klein­basel besser erschlossen.

Bedauert wurde von allen Seiten, dass der Bund das Projekt verteuere, weil er den Bau einer verkleideten Stützmauer für 900 000 Franken verlange. Die neue Linie liegt in einem nationalen Schutzgebiet. Nicht mehr gross zu reden gab die ebenfalls nötige Schnecken-Umsiedlungsaktion zum Preis von 119 000 Franken. Regierungsrätin Sabine Pegoraro zeigte sich glücklich über die Zustimmung des Landrats. Über die Stützmauer werde mit dem Bund nochmals verhandelt, versprach sie.

Frage des Tages:

Umfrage Dank dem Margarethenstich gewinnen die Fahrgäste fünf Minuten. Ist der Zeitgewinn 20 Millionen Franken wert? Ja

Nein

Abstimmen Ja 38.7% Nein 61.3% 31 Stimmen Ja 38.7% Nein 61.3% 31 Stimmen



(Basler Zeitung)