Arbeitlosigkeit steigt in Basel weniger

Die Arbeitslosigkeit hat im Januar in den beiden Basel weniger stark zugenommen als im landesweiten Schnitt. Während die Arbeitslosenquote schweizweit von 3,5 auf 3,7 Prozent anstieg, blieb sie in Baselland gar stabil.

Mit 3,1 Prozent war die Arbeitslosenquote im Kanton Basel-Landschaft Ende Januar gleich hoch wie einen Monat zuvor. In Basel-Stadt stieg die Quote jedoch um 0,1 Punkt auf 4,2 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Die Zahl der registrierten Arbeitslosen hat dagegen in beiden Kantonen zugenommen: In Basel-Stadt stieg sie gegenüber dem Vormonat um 149 auf 4181. Gegenüber dem Vorjahresmonat beträgt das Plus 234. In Baselland wurde mit 4659 Menschen ohne Arbeit eine Zunahme um 12 respektive 46 verzeichnet.

Unterschiedlich war die Entwicklung bei den registrierten Stellensuchenden: Einer Zunahme um 166 auf 5954 im Stadtkanton stand ein Rückgang um 12 auf 6111 in Baselland gegenüber. Dagegen waren in beiden Kanton mehr offene Stellen gemeldet als im Vormonat: In Basel-Stadt stieg ihre Zahl um 16 auf 159, im Baselbiet um 49 auf 249. (jue)