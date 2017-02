Arthur Cohn fordert eine Roger-Federer-Arena

Wir alle haben am vorletzten Sonntag das phänomenale Comeback von Roger Federer erlebt: Nach einer langen Verletzungspause mit Operation und fünf Jahre nach dem Gewinn seines letzten Grand-Slam-Turniers hat Roger Federer geschafft, was keiner für möglich hielt: Er hat das legendäre Australian Open gewonnen. Der unglaubliche Match gegen Rafael Nadal erinnerte nicht nur an Federers beste Tage – er schaffte es, noch brillanter zu spielen als früher! Die Welt verneigte sich vor König Roger und dessen ultimativer Krönung als Champion seiner Generation.

Diese Tatsache und die Freude von uns Baslern, dass einer von uns etwas erreicht hat, das auf der ganzen Welt – auf jedem Kontinent, in jedem Land, in jeder Stadt – von unzähligen Millionen begeistert verfolgt und bejubelt wurde, muss zu einer bleibenden Ehrung des Tennis-Asses und wunderbaren Menschen Roger Federer führen. Es darf nicht genügen, dass wir seine Leistung loben; es darf nicht genügen, dass unzählige internationale Zeitungen ihre ganze Titelseite Roger Federer widmeten. Wir müssen dafür sorgen, dass die Erinnerung an diesen grossen Sieg, an dieses grosse Comeback – und vor allem an die faszinierende Lebensleistung von Roger Federer in Basel stets und immer präsent ist und bleibt.

So ist es, wie ich glaube, eine grossartige Idee, jetzt die St. Jakobshalle in Basel, wo Roger Federer so viele Triumphe feierte, nach ihm zu benennen. Dies ist die beste Art der persönlichen Würdigung von Federer für seinen phänomenalen Sieg und wird ihm ganz besonders viel bedeuten, weil damit für immer etwas von ihm ganz konkret in seiner Heimatstadt erhalten bleibt. Ich kann mir vorstellen, wie glücklich er ist, wenn er mit seinen vier Kindern nach Basel kommt und diese mit Freude und Stolz erkennen, dass er in der Roger-Federer-Arena spielen wird und dass es eine so ­respektvolle Erinnerung an ihn gibt.

Wie in Australien

Denken wir daran, dass Federer in Australien in der Rod-Laver-Arena gespielt und gewonnen hat, dem traditionellen Center Court des Australian Open, benannt nach der australischen Tennis-Legende. Wir müssen dementsprechend bei uns dem grössten ­Basler unseres Jahrzehnts, der so viel in unserer Kulturstadt durch seine ­Präsenz und sein sportliches Können gefördert und bereichert hat, ein bleibendes Denkmal setzen. Es darf diesbezüglich keinen Neid geben – wir müssen stolz sein auf Roger Federer für das, was er geschafft hat.

Er ist weltweit bekannt geworden als grosser Tennis-Spieler, als fairer Sportsmann, als nobler Botschafter der Schweiz und vor allem Basels. Ja, auch ich erwähne bei jeder Gelegenheit die Bedeutung meiner Heimatstadt für meine Arbeit und mein Leben – aber als Botschafter Basels ist Roger Federer mein grösstes Vorbild.

So freue ich mich jetzt schon auf die Einweihung der Roger-Federer-Arena!

Arthur Cohn ist ­Filmproduzent und sechsfacher Oscar-Preisträger.

Umfrage Soll die St. Jakobshalle künftig Roger-Federer-Arena heissen? Ja

Nein

Abstimmen Ja 77.5% Nein 22.5% 289 Stimmen Ja 77.5% Nein 22.5% 289 Stimmen



(Basler Zeitung)