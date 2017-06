Basler fahren mehr Velo

In Basel wurden letztes Jahr mehr Wege mit dem Velo zurückgelegt, teilte das Bau- und Vekehrsdepartement am Freitag in einer Medienmitteilung mit. Der öffentliche Verkehr hingegen ist zum ersten Mal seit 2010 nicht weiter gewachsen. Auch der Autoverkehr nehme nicht zu, sondern blieb konstant. Damit setzt sich der Trend der letzten Jahre fort.

Insgesamt ist der Verkehr auf den Stadtstrassen seit 2010 um knapp 3% zurückgegangen. Gerade auf den Autobahnen sei die Verkehrsdichte allerdings hoch. Beim Veloverkehr zeigt die Kurve - nach zunächst moderatem Wachstum - seit 2013 steil nach oben. Betrachtet man das gesamte Wachstum seit 2010, so kommt man auf eine Zunahme von rund 23%. Demnach hat der Veloverkehr in Basel innert sechs Jahren um fast einen Viertel zugenommen.

Mehr Investitionen fürs Velo

Das BVD kommt angesichts dieser Entwicklungen zum Schluss, dass die Veloinfrastruktur «weiter auszubauen» sei und «in mehr Sicherheit und Komfort für die Velofahrenden zu investieren» sei. Stadtgerechte Verkehrspolitik basiere unter anderem auf «flächensparenden Verkehrsmitteln» und effizienter Nutzung der Verkehrsinfrastruktur. Laut BVD sind die Basler Strassen «schweizweit vergleichsweise wenig von Staus betroffen. Dies sei eine Bestätigung der bisherigen Verkehrspolitik; Basel sei »auf dem richtigen Weg".

Die Verkehrsdaten werden mittels automatischer Zählstellen an der Fahrbahn erhoben; auf Strassen sind das rund 35 Zähler, auf Velospuren rund 20. Weil der Veloverkehr erfahrungsgemäss stärkeren wetterbedingten Schwankungen ausgesetzt ist als ÖV und MIV, wird der Effekt laut einem BVD-Sprecher im Index herausgerechnet. (pre/sda)