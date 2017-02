Betrunkene randalieren im Kreissaal

Wie die Polizei Lörrach mitteilt, kamen am Sonntagmorgen gegen 00:30 zwei Männer ins Kreiskrankenhaus in Lörrach und stürzten in den Kreissaal. Der eine war offenbar der Lebensgefährte einer hochschwangeren Patientin und verlangte zu ihr gelassen zu werden. Da beide aber in einem stark alkoholisierten Zustand zu sein schienen, wurde ihm dies verweigert. Die beiden wurden wegen ihres Alkoholpegels aus dem Krankenhaus verwiesen.

Einer der Männer folgte dieser Aufforderung, doch der andere blieb, obwohl die Polizei informiert wurde. Der Mann beleidigte darauf auch noch einen Beamten und musste schlussendlich in Gewahrsam genommen werden, wie die Polizei Lörrach mitteilte. Die Nacht verbrachte er im Polizeirevier und muss die Kosten übernehmen für diese Übernachtung selbst übernehmen. Auch einer Anzeige wegen Beamtenbeleidigung steht er nun gegenüber. (jue)