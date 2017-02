«Ich gebe schon mal 400 Franken im Monat für Make-Up aus»

Ein nervöses Kichern geht durch die Menge, während die Lifestyle-Bloggerin Kathrin Roth versucht, die wartende Menge bei Laune zu halten. Ein prüfender Blick auf das Smartphone verrät: Bald ist 17 Uhr, dann wird der Vorhang fallen und man kann die Theken vollgefüllt mit Pflegeprodukten, Lippenstift und Lidschatten bewundern.

Die Auswahl ist gross. Und ja, dass sind alles Lippenprodukte.



Beim Namen Sephora wissen die meisten nicht, was gemeint ist. Eine Gesellschaftsgruppe, zum grossen Teil weiblich und eher jung, wird aber genau bei Nennung dieses Namens hellhörig. Sephora wurde 1969 gegründet, ist einer der grössten Verkäufer von Kosmitik weltweit und teil der Gruppe LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. Der Beautygigant hat Fillialen in 32 Ländern, erst seit neuem gibt es die Produkte auch in der Schweiz, und zwar in einem sogennanten «Shop-in-Shop»-Konzept in Zusammenarbeit mit der Manor. Weil viele Produkte, die auf Social-Media gelobt und beworben werden, im Sephora zu kaufen sind, ist das Unternehmen auch besonders beim jungen Publikum beliebt.

Aber warum ist das jetzt etwas Spezielles? Eine grosse Auswahl an allen möglichen Beautyprodukten gibt es schon seit langem in der Schweiz, auch in der Manor. Das stimmt. Jedoch gibt es im Sephora viele Marken, die in der Schweiz bisher nicht erhältlich waren und Kosmitikverrückte in Scharen anlocken, weil die Produkte in der Beautygemeinde durch Plattformen wie Youtube aktiv beworben und empfohlen werden. Manor erhoft sich von der Zusammmenarbeit mit Sephora, ihre führende Stellung im Schönheitmarkt in der Schweiz weiter zu stärken.

Der Andrang bei der Eröffnung ist riesig.



Lorena und Paulina sind zwei junge, aufwändig geschminkte Frauen, die sehr weit vorne in der Schlange auf die Eröffnung warten. Sie finden, es «lohne sich auf jeden Fall an die Eröffnung zu kommen und anzustehen». Die beiden sagen, Make-Up war schon immer sehr wichtig für sie, ihr monatliches Budget für Pflege und- Beautyprodukte beläuft sich zwischen 300 und 400 Franken.

Nicht alle sind so extrem. Maja und Ele zum Beispiel kommen nur vorbei, «um mal zu schauen». Trotzdem sind sie bereit, etwa eine dreiviertel Stunde anzustehen, um in den abgesperrten Berreich mit Neuheiten zu gelangen.

Als der Vorhang dann endlich fällt, gehen Applausrufe durch die Menge. Überall werden Smartphones gezückt, um den geschichtsträchtigen Moment für immer festhalten zu können. Dann werden die Anstehenden gruppenweise in das Beautygehege gelassen, um sich dort ordentlich austoben zu können.

Nach der Eröffnung drängen sich die Kunden durch die Sephora-Regale.



Ob das Shoppingerlebnis an diesem Abend wirklich herausragend war, bleibt fraglich. Zwischen den Regalen quetschen sich Frauen durch, um noch an das Produkt zu kommen, welches sie doch so gerne hätten. Immerhin hat Manor mit Macarons und Prosecco für die Verpflegung der Wartenden in der Schlange gesorgt, die auch noch eine Stunde nach der Eröffnung bis zum Ausgang reicht.

Trotzdem war der Abend wohl für alle Beteiligten erfolgreich. Sephora und Manor können sich über eine erfolg und -umsatzreiche Eröffnung freuen und die Kundinnen (und Kunden) können stolz mit den mit Beautyschätzchen gefüllten Sephora-Tüten durch die Strassen spazieren. (baz.ch/Newsnet)