Mitte Juli berichtete die BaZ ganzseitig über einen guten Jahrgang in den sechs Basler Gymnasien, die mit einer Erfolgsquote von 98 Prozent 418 jungen Menschen einen Matur-Meilenstein gesetzt hätten. Vorerst beglückwünsche ich alle und wünsche ihnen viel Erfolg für die Fortsetzung des Ausbildungswegs. Aber als Vertreter der «Dismal Science»-Ökonomie komme ich nicht umhin, die Frage nach der Bedeutung dieses Meilensteins aufzuwerfen.

So macht schon einmal die Erfolgsquote von 98 Prozent stutzig wie früher die Wahlergebnisse in kommunistischen Ländern mit ähnlichen Prozentsätzen. Ist das eine echte Prüfung, wenn 98 Prozent durchkommen? Gut, man kann argumentieren, dass die Unbegabten oder Unwilligen besser schon früher ausscheiden sollten, was sicher in vielen Fällen zutrifft. Aber warum dann noch eine Prüfung, wenn sowieso alle durchkommen? Das schürt nur falsche Erwartungen für kommende Prüfungen.

Gymnasialquote erreicht Rekordhöhe

Hinzu kommt kritisch eine andere Quote. Die Gymnasialquote in Basel-Stadt erreicht mit 30 Prozent einen schweizerischen Rekord und ist sehr hoch: zu hoch? In meiner Generation und Region lag sie unter 5 Prozent und war wohl effektiv zu tief. Trotzdem haben viele aus meiner Klasse an der Handelsschule Olten mit Diplomabschluss die Matura irgendwie nachgeholt, und fünf haben einen Doktortitel erworben.

In Frankreich machen 50 Prozent eines Jahrgangs ein BAC mit ähnlich hohen Erfolgsquoten, aber im ersten Studienjahr brechen auch 50 Prozent das angefangene Studium ab und werden in grosser Zahl arbeitslos, weil sie weder akademisch geeignet noch beruflich vorbereitet sind.

Entwertung der Matura

Und wie ist das bei uns? Ich habe während Jahrzehnten die obligatorische Einführungsvorlesung gehalten, die man in einer Prüfung bestehen musste, um weiterzukommen. Die Durchfallquoten lagen so knapp bei 20 Prozent, das Examen konnte aber wiederholt werden. Statistisch signifikant war dabei, dass die Durchfallquoten eine klare Reihenfolge aufwies: Basel-Stadt klar an der Spitze, gefolgt von Basel-Land und einem Minimum bei den Aargauer Maturandinnen und Maturanden.

Nun hat der Aargau eine besonders tiefe Maturaquote, aber nachweislich eine höhere Qualität. Ich habe mir sagen lassen, dass auch Gewerbler ihre Lehrlinge nach dieser Rangfolge auswählen. Eine Matura kann somit auch zu «billig» und somit weniger wert sein. Auch bei uns in der Schweiz sind die Ausstiegsquoten beim Studium hoch und steigend. Der Grund ist die Verschiebung der Selektion nach immer weiter oben.

Verschiebung der Selektion

Früher war er beim Eintritt ins Gymnasium (oder bei uns damals nach vier Jahren selbst für die Sekundarschule). Dann war es die Matura, aber jetzt müssen die Universitäten immer mehr prüfen und selektionieren, was viele Mittel bindet und Zeit kostet. Zum Glück oder vielmehr Unglück gibt es aber Studiengänge mit geringeren Anforderungen, aber entsprechend ebenso geringeren Karrierechancen.

Was die harten Fächer somit eliminieren oder abschrecken, kommt dort unter und bestimmt mehr und mehr die universitäre Politik, eher weg von wissenschaftlicher Lehre und Forschung und hin zu gesellschaftlich-politischen Missionen.

Mein Werdegang bestand aus vier Jahren Primar- und fünf Jahren Sekundarschule, einem High-School-Abschluss in den USA und einem Handelsdiplom, dem dann im Alter von 21 Jahren die Matura an der Kantonsschule Luzern folgte – ein ziemlich gebrochener Bildungsweg. Aber was zählt, ist die leistungsabhängige Durchlässigkeit nach oben und nicht wie etwa in Frankreich der «richtige» Einstieg.

(Basler Zeitung)