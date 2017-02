Mutmasslicher Mörder von Ahaus festgenommen

Nach der Tötung einer 22-jährigen Frau im münsterländischen Ahaus hat die Schweizer Polizei am Dienstag in Basel einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann wies sich bei einer Kontrolle mit einer deutschen Asylbescheinigung aus, wie die Ermittler in Münster und Borken mitteilten. Laut Staatsanwaltschaft Münster waren das in der Flüchtlingshilfe engagierte Opfer und der tatverdächtige 27-jährige Nigerianer miteinander bekannt.

In welchem Verhältnis beide zueinander standen, ist demnach Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Täter hatte der 22-Jährigen am frühen Samstagmorgen an einer Strasse in Ahaus zahlreiche Stichverletzung in Oberkörper und Hals zugefügt, an deren Folgen die Frau im Krankenhaus starb.

Die Ermittler in Deutschland wollen nun die Auslieferung des am Baseler Bahnhof Festgenommenen in die Wege leiten, um ihn nach seiner Ankunft in Deutschland zu befragen. Die Staatsanwaltschaft Münster hatte am Wochenende einen Haftbefehl gegen ihn erwirkt. Der Mann war europaweit zur Festnahme ausgeschrieben. Hinweise auf eine frühere Straffälligkeit des 27-Jährigen haben die deutschen Behörden nicht, wie der Münsteraner Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP sagte. Auch habe das Opfer im Vorfeld der Tat keine Strafanzeige gegen den dringend Tatverdächtigen erstattet. (sda/jue)