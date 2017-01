Mutmassliches Diebesgut im Zug entdeckt

Schweizer Grenzwächter haben vor wenigen Tagen in einem Zug zwischen Olten und Basel mutmassliches Diebesgut sichergestellt, wie die Grenzwachtregion Basel am Freitag miteilte. Bei der Kontrolle stiessen sie bei zwei Männern auf verschiedene neuwertige Waren. An den gefundenen Pullovern und Sonnenbrillen befanden sich nebst den Preisschildern auch Diebstahlsicherungen.

Bei der körperlichen Durchsuchung stiessen die Grenzwächter auf mehrere Markenbrillen mit einem Stückpreis von 250 bis 300 Franken, heisst es in der Mitteilung. Dazu kamen mehrere Kaschmir-Pullover im Wert von 150 Franken pro Stück zum Vorschein.

Wegen dringenden Verdachts Ladendiebstähle begangen zu haben, wurden die beiden Männer, ein 23-jähriger Italiener und ein 29-jähriger Rumäne, der Polizei Basel-Landschaft übergeben. Der Wert der sichergestellten Gegenstände beläuft sich auf rund 1‘800 Franken. (sda)