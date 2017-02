Schmuckschmuggler gestoppt

In den beiden Fällen wollten die Täter Schmuck mit Wert im fünfstelligen Bereich unverzollt über die Grenze Basel/Weil Autobahn schmuggeln. Laut Zollverwaltung habe im ersten Fall eine Frau einen Brillantring im Wert von 15600 Franken zu schmuggeln versucht. Dies obwohl sie zuvor von den Beamten gefragt wurde, ob sie jegliche Ersteinfuhr zu verzollen habe. Nach der Aufdeckung des Betrugs wurde ein Strafverfahren gegen die Schweizerin eingeleitet und diese musste vor Ort eine Busse und die unterschlagen Zollabgaben in der Höhe von mehreren tausend Franken hinterlegen.

Im zweiten Fall wurde versucht, drei Halsketten im Wert von etwa 10500 Franken, undeklariert über die Grenze zu schmuggeln. Auch der in der Schweiz wohnhafte Deutsche, musste an Ort und Stelle eine Busse sowie unterschlagene Zollabgaben in der Höhe von mehreren tausend Franken hinterlegen. In den beiden Fällen wurde wegen der hohen Schmuggelbeträge die Zollfahndung beigezogen, wie die Zollverwaltung mitteilte.