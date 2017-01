Verkehrschaos wegen Schneefall

Seit heute Morgen schneit es in Basel ununterbrochen. Der starke Schneefall macht auch den BVB zu schaffen. Am Vormittag kam es auf dem ganzen Tram- und Busnetz zu leichten Verzögerungen. Auf den Buslinien 34 und 38 gab es etwas grössere Verspätungen, wie die BVB mitteilte. Wegen einem LKW-Fahrer, der gegen 9 Uhr im Walkeweg Schneeketten montierte, war die Strasse blockiert und die Buslinie 36 musste für 45 Minuten umgeleitet werden. Etwa zur gleichen Zeit kam es im Bereich Neuweilerstrasse zu einem Unfall (ohne BVB-Beteiligung), weshalb die Linie 8 ebenfalls für 45 Minuten umgeleitet werden musste.

Im Bereich St. Chrischona liegt eine Blockierung vor, so dass die Linie 32 nur bis Bettingen Dorf und nicht bis zur Endstation St. Chrischona fährt.

Selbstunfall in Lausen und Langenbruck

Auf der Ramlinsburgerstrasse in Lausen geriet am Dienstagmorgen ein 25-jähriger Autofahrer aufgrund der schneebedeckten Strasse ins Schleudern und rutschte in das linksseitige Bachbett. Verletzt wurde niemand.

In Langenbruck, auf der Hauptstrasse in Richtung Waldenburg geriet das Fahrzeug einer 60-jährigen Lenkerin in einer Rechtskurve ins Rutschen und knallte frontal in die Leitplanke. Wegen der starken Wucht der Kollision, drehte sich das Auto um 180 Grad und kollidierte, mit dem Heck voran erneut mit der Leitplanke. Auch bei diesem Unfall kam es nicht zu Verletzten.

Verspätung wegen Fahrzeugstörung

Auch im Zugverkehr kam es zu Verspätungen nachdem an einem Güterzug im Ergolztal eine Fahrzeugstörung aufgetreten war, wie die Basellandschaftliche Zeitung berichtet. Weil der Zug die Strecke zwischen Lausen und Sissach blockierte, war dieser Abschnitt vorübergehend nur beschränkt befahrbar. Aufgrund dieser Störung kam es zwischen 7:15 Uhr und 8:00 Uhr zu Verzögerungen. (hel)