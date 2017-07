Wo die Mieten am teuersten sind

Ob man an der Schifflände oder am Claraplatz wohnt - die kleine räumliche Entfernung kann einen grossen Kostenunterschied machen. Dies zeigt die Miet-Map des Immobilienportals Homegate.ch.

In der Grafik wird das Tramnetz zu einer Karte für Mietpreise. Die Preise zeigen die durchschnittliche Bruttomieten einer Drei-Zimmer-Wohnung von 70 Quadratmeter. Die Daten basieren auf den 100 nächstgelegenen, auf Homegate.ch publizierten Anzeigen und wurden im Zeitraum von März 2016 bis Mai 2017 erhoben.

Es zeigt sich: In der Nähe des Bankvereins ist die Miete durchschnittlich am Höchsten. 1810 Franken muss man dort im Monat für seine 70 Quadratmeter zahlen. Ausserhalb der Stadt wird es immer günstiger. In Rodersdorf zahlt man für die gleiche Quadratmeteranzahl nur noch 1250 Franken.

Auch für die Städte Zürich und Bern gibt es die Miet-Karten. Im Vergleich zu Zürich gibt es in Basel keine sehr grossen Unterschiede zwischen den Mieten. Rund 500 Franken kann man bei einem Standortwechsel sparen. In Zürich dagegen kann ein Umzug 1500 Franken mehr im Portemonnaie bedeuten. (pre)