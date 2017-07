Zoll fasst vierfach gesuchten Betrüger

In einem Fernreisezug von Freiburg nach Basel haben Zollbeamte am Mittwochnachmittag einen 41-jährigen Deutschen festgenommen. Bei der Kontrolle ergaben Überprüfungen, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle und zwei Aufenthaltsermittlungen verschiedener Justizbehörden vorliegen.

Aus einem bereits ergangenen Urteil wegen Betrugs war noch eine Restfreiheitsstrafe von 120 Tagen zu vollstrecken. Zudem war der Mann in einem anderen Strafverfahren nicht zur Hauptverhandlung erschienen, weshalb er per Sicherungshaftbefehl gesucht wurde. Zur Überwachung von Bewährungsauflagen und in einem weiteren Verfahren wegen Betrugs wollten die Behörden den aktuellen Aufenthaltsort des Mannes wissen. Er wurde verhaftet und der Bundespolizei übergeben, die ihn anschliessend in eine Justizvollzugsanstalt brachte. (pre/Bundespolizei Weil am Rhein)