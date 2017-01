70-Jähriger wird Opfer eines Raubüberfalls

Am Montagmorgen kurz nach 08:00 Uhr wurde am Leonhardsgraben ein 70-jähriger Mann überfallen. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann gerade den Briefkasten leeren, als ihn ein Unbekannter an die Wand drückte und seine Aktenmappe raubte. In der Mappe befand sich eine wertvolle Uhr. Der Überfallene blieb unverletzt, heisst es in der Mitteilung. Die Polizei fahndet nach einem 30-jährigen hellhäutigen, ca. 180cm grossen Mann mit schlanker Statur und dunklem Haar. (hel)