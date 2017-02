Nachdem sich das Basel Tattoo letzte Woche offiziell gegen den Ausbau der Kaserne ausgesprochen hatte, kontert nun die JUSO Basel-Stadt. Sie sagen es sei «eine Frechheit, dass Eric Julliard das zehntägige Event höher gewichtet, als die Bedürfnisse der ganzen Stadt.» Weiter findet die JUSO «das Statement von Eric Julliard ist an Arroganz und Ignoranz kaum zu übertreffen.»

In einer Medienmitteilung hatte das Basel Tattoo seine Forderung damit begründet, dass sie keine konkreten Zusagen der Basler Regierung bekommen hätten und deshalb die Zukunft des Tattoos nicht gesichert wüssten, falls der Kasernenumbau stattfinden würde. Die Basler Regierung reagierte noch am gleichen Tag, und drückte in einer Medienmitteilung ihr Unverständnis für das Statement des Basel Tattoos aus.

Regierung und JUSO auf einer Linie

Laut Regierung wurden dem Veranstaltern des Tattoos sehr viel Unterstützung von Seiten der Stadt zugesagt. Darunter zum Beispiel die Zusicherung des gesamten Geländes während des Events und eine monetäre Hilfe von rund 3 Millionen Franken, um die Durchführung auch während der Umbauphase sichern zu können.

Auch die JUSO hat keinerlei Verständnis für die Forderungen des Tattoos. Laut JUSO, ist genau der erhalt des Tattoos, auch während der Umbauphase, ein bedeutender Kostenpunkt im Projekt. Deshalb bezeichnet die JUSO das Verhalten des Tattoos als «höhnisch». Für die JUSO ist dieser Vorfall ein weiteres Zeichen dafür, dass die Gegner der Kaserne sich widersprechen. Die einen wollen anstelle der Kaserne ein «Luxushotel oder einen Konsumtempel errichten», andere wollen sie einfach zerfallen lassen. Laut JUSO liegt auf jeden Fall das Wohl von Basel nicht in im Fokus der Gegner. Deshalb fühlt sich die Jungpartei weiterhin in ihrer JA-Parole für die Abstimmung am kommenden Sonntag bestärkt. (jue)