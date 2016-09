App zeigt, wie umständlich ÖV sein kann

Aktualisiert um 15:01 10 Kommentare Drucken

Eine neue App von Postauto, TCS und BVB verknüpft private und öffentliche Verkehrmittel. Dabei werden die Vorteile des motorisierten Individualverkehrs deutlich.

Artikel zum Thema U-Abo kommt auf das Smartphone Teilen und kommentieren Tweet 0 Artikel als E-Mail versenden Empfänger (E-Mail)* Absender (E-mail)* Ihre E-Mail wurde abgeschickt. Etwas gesehen, etwas geschehen? Haben Sie etwas Aussergewöhnliches gesehen, fotografiert oder gefilmt? Ist Ihnen etwas bekannt, das die Leserinnen und Leser von baz.ch/Newsnet wissen sollten? Senden Sie uns Ihr Bild, Ihr Video, Ihre Information per MMS an 4488 (CHF 0.70 pro MMS).

Die Publikation eines exklusiven Leserreporter-Inhalts mit hohem Nachrichtenwert honoriert die Redaktion mit 50 Franken. Mehr...

Korrektur-Hinweis Melden Sie uns sachliche oder formale Fehler. Tippfehler/Rechtschreibung Interpunktion Grammatik Sachlich Technisch E-Mail* gültige E-Mail-Adresse fehlt

Eine neue Smartphone-App will in der Region Basel private und öffentliche Verkehrsmittel verknüpfen: Die zum Test-Start am Montag präsentierte App «NordwestMobil» zeigt Nutzern Varianten für Reisewege an, die verschiedene Verkehrsträger einbeziehen.

Hinter der App stehen Postauto Schweiz sowie der Touring Club der Schweiz (TCS) und die Basler Verkehrs Betriebe (BVB). Gemäss einer Mitteilung sind als Anbieter unter anderem Taxi-, Carsharing-, Autofahrten-Vermittlungs- und Mietvelo-Firmen sowie Basler Parkhäuser dabei und ÖV-Fahrpläne integriert. In der App-Übersicht sind die jeweiligen Kosten und den Zeitaufwand einer Verbindung aufgeführt. Hier wird den Nutzer auf einen Blick vor Augen geführt, wieviel umständlicher und länger eine ÖV-Verbindung im Vergleich zu einer Fahrt mit dem Auto sein kann, insbesondere bei Strecken abseits der Innenstadt.

Den breiten Mix und die regionale Verankerung habe es so noch nicht gegeben, loben sich die Entwickler. Basel sei als «dynamische und innovative Stadt» als Testort ausgewählt worden. Die App sei indes «noch kein fertiges Produkt»: Die Testenden sollen mit ihren Erkenntnissen zur Entwicklung einer besseren landesweiten App beitragen. Das Pilotprojekt läuft bis im April 2017. Interessierte können sich via Internet melden.

www.nordwestmobil.ch (amu/sda)