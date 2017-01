BVB beauftragen Schnüffelfirma mit Maulwurfjagd

Die Nerven beim BVB-Verwaltungsrat liegen offensichtlich blank. Auf eine einfache Nachfrage hin, weshalb man die Privatfirma Nodon Consulting AG, Spezialistin für Wirtschaftsverbrechen und Betrugshandlungen (uncover/prevent) gegen eigene BVB-Mitarbeiter beauftragt, und was das gekostet habe, reagierte Verwaltungsratspräsident Paul Blumenthal gereizt mit einer Strafanzeige. Dass man die private Spitzelfirma Nodon beauftragt habe, sei «eine höchst vertrauliche Information aus den obersten Führungsebenen».

Der Verwaltungsrat verurteile diese «mutmasslich rechtswidrige Indiskretion». Aufgrund der Medienanfrage haben die BVB ihr Nodon-Dossier umgehend an die Staatsanwaltschaft «zur weiteren Bearbeitung» überreicht, teilten sie gestern in einer offiziellen Medienmitteilung mit. Es ist eine Anzeige wegen Verdachts auf Amtsgeheimnisverletzung. Nach der Untersuchung der Privatfirma sollen die Staatsanwälte übernehmen.

Das Geldversprechen des Vorstehers des Bau- und Verkehrsdepartements (BVD) Hans-Peter Wessels von einer Million Franken an die Franzosen ohne Gegenleistung und ohne Kenntnis der Grossräte – das Schmieröl, das die BVB beisteuern sollten, um das Tramverlängerungsprojekt nach St-Louis in Gang zu bringen – war noch gar nicht an die Öffentlichkeit gedrungen, als der Verwaltungsrat unter Blumenthal den Entschluss fasste, Nodon zu engagieren. Grund für den «Uncover»-Auftrag war, dass schon im Herbst Unregelmässigkeiten bei Wessels Prestige-Tramprojekt an die Öffentlichkeit gelangten. So publizierte BaZ-Journalist Mischa Hauswirth die vertraulichen Originalpapiere, die einen Streit zwischen den BVB und dem BVD dokumentieren.

Wessels’ Amt habe die Projektabwicklung ineffizient gestaltet, es fehlten die Betriebsbewilligungen auf französischer Seite, während die BVB die Unzulänglichkeiten auszubaden hätten. Zusammengefasst: Wessels Tramverlängerung ist als Hochrisikoprojekt mit zu ehrgeiziger Terminplanung ausgelegt.

Schutz für Wessels

Doch offenbar wollte Blumenthal Regierungsrat Wessels, der ihn nach dem BVB-Skandal um Martin Gudenrath im Jahr 2014 an dessen Stelle ins BVB-Präsidialamt befördert hatte, im Herbst vor den Wahlen schützen. Das Leck zu stopfen, war ihm das Wichtigste, weshalb man am 19. September 2016 bereit war, eine Summe im mittleren fünfstelligen Bereich aufzuwerfen.

Die Firma Nodon hat weitreichenden Handlungsspielraum und kann interne Untersuchungen anstrengen, für die eine Staatsanwaltschaft zuerst Erlaubnis beim Zwangsmassnahmengericht einholen muss. Gegenüber Richtern müssen die Staatsanwälte immer auch die Verhältnismässigkeit für ihre Schnüffeleingriffe begründen – gerade wenn es um die Kontrolle des E-Mail- und Telefonverkehrs geht. Nodon, arbeitsrechtlich im Graubereich, ist mit Spezialisten in der Lage, forensische Untersuchungen selber auszuführen.

Grafologische Gutachten

Ihr Vorgehen beschreibt die Firma als Mikado – ein Geschicklichkeitsspiel, das Geduld, Fingerspitzengefühl und strategisches Vorgehen erfordert. Bei Nodon ist zu erfahren, dass sie auf sensitive und komplexe Aufarbeitung von eingetretenen Betrugshandlungen spezialisiert ist. So wurden denn auch Handschriften, die auf den von der BaZ im Internet veröffentlichten Dokumenten gefunden wurden, grafologisch ausgewertet und mit den Handschriften der Mitarbeiter verglichen. Nodon dürfte herausgefunden haben, dass das untersuchte Gekritzel auf den publizierten Originalpapieren von BaZ-Redaktor Hauswirth stammt. Wie dort zu erfahren war, gerieten zwei Mitarbeiterinnen in den engeren Verdacht. Beweisen konnte Nodon nichts.

Bei den BVB blieben die Erkenntnisse konsequenzenlos: «Es hat zu keinen Vorladungen geführt», sagt BVB-­Sprecher Benjamin Schmid auf die Frage, wie die Untersuchungen das Arbeitsklima bei den Betroffenen be­­einflusst haben. Doch solche Aktionen gelten insofern als effizient, weil Whistle­blowers nach solchen Bespitzelungen meist eingeschüchtert reagieren. Das Nodon-Dossier lag bis gestern – bis zur Überreichung an die Staatsanwaltschaft – bei den BVB unter Verschluss. «Über den Inhalt geben wir keine Auskunft», sagt Schmid, bestätigt aber immerhin den Kostenrahmen des mittleren fünfstelligen Betrags. (Basler Zeitung)