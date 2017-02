BVB-Führungsspitze will Schlosser loswerden

Die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) machen einen auf knüppelhart. Nachdem das Basler Appellationsgericht den BVB-Verwaltungsrat um Präsident Paul Blumenthal zurückgepfiffen hatte, rief das Gremium im Januar das Bundesgericht an, mit dem Ziel, einen Schlosser der BVB-Werkstatt loszuwerden.

Der Sturz, der den 52-jährigen Schlosser noch lange beschäftigen sollte, ereignete sich am 16. April 2014. Der Mann war mit Schweissarbeiten auf einem Tram im BVB-Depot Klybeck beschäftigt und stürzte etwa drei Meter auf den Werkstattboden. Dabei verletzte er sich an den Knien. Zuerst arbeitete er trotz Schmerzen weiter, ging dann aber doch zum Arzt: Eine Kniescheibe war gebrochen, Bänder waren gerissen – Notoperation.

Für rund einen Monat fiel der in Basel lebende BVB-Mitarbeiter aus. Die Ärzte diagnostizierten unter anderem «bilaterale Patellofemoralarthrose nach Kniearthroskopie mit Meniskusteil- resektion rechts». Nach Reha in Bellikon nahm der 52-Jährige seine Arbeit wieder in einem 50-Prozent-­Pensum auf. Die einzige Einschränkung, welche die Ärzte machten: Häufiges und langes Knien sei nicht mehr zumutbar.

Keine Job-Alternative angeboten

Die angestammte Schlosserarbeit konnte der Vater zweiter Kinder zwar nicht mehr ausüben. Die Ärzte erachteten aber ein 75-Prozent-Pensum als zumutbar und attestierten ihm lediglich eine 25-prozentige Arbeitsunfähigkeit. Der Mann übernahm nach seiner Rückkehr an den Arbeitsplatz andere Schlosser­aufgaben im Werkbetrieb, unter anderem an Billettautomaten. Doch obwohl er 100 Prozent arbeiten wollte, liess man ihn nur noch 50 Prozent. Eine Weile lang dachte er, bald wieder eine 100-Prozent-Tätigkeit wahr­nehmen zu können – doch dann erhielt er Post von der BVB-Direktion.

Obwohl der Mann seit über 30 Jahren für die BVB arbeitete, teilte ihm die Chefetage mit, dass am 15. September 2015 die 16-Monats-Frist nach dem Unfall ausgelaufen sei. Sein Lohn reduziere sich deshalb von 100 auf 50 Prozent, was dem Volumen entspreche, zu dem der Mann noch eingesetzt werden könne. Eine Kündigung brauche es dafür nicht. Dieser Übergang geschehe automatisch und gesetzeskonform. «Dieser Entscheid war für mich schlimm. Ich wollte immer arbeiten, und ich brauche einen 100-Prozent-Lohn, um meine Familie zu unterhalten», sagt der 52-Jährige bei einem Treffen mit der BaZ. «Seither lebe ich in Angst um meine Zukunft und schlafe sehr schlecht.»

Offenbar gibt es keine andere Beschäftigungsmöglichkeit für den Mann: «Die BVB ziehen entsprechende Hintergründe – Alter, mögliche Job-­Alternativen – immer in ihre Überlegungen mit ein. Gleichzeitig können die BVB aber, auch in solchen Situationen, nicht ohne Weiteres neue Stellen schaffen», sagt Benjamin Schmid, Mediensprecher der BVB, auf Anfrage.

Der Schlosser nahm sich einen Anwalt, ging es doch um seine wirtschaftliche Existenz. Der Rekurs wurde vom Verwaltungsrat abgeschmettert, ohne dass der Mann je angehört wurde. Die BVB-Spitze mit Blumenthal und Direktor Erich Lagler stellte sich auf den Standpunkt, dass unter Paragraf 34 des Personalgesetzes «klar und unmissverständlich» um­schrieben sei, wie in solchen Fällen vorgegangen werden müsse.

Der Paragraf 34 sieht allerdings nur vor, dass jemand, der wegen Krankheit oder Unfalls nicht mehr arbeiten kann, Renten von der Invalidenversicherung (IV) erhält und deshalb das Arbeitsverhältnis erlischt. Das kann beim Schlosser aber nicht geltend gemacht werden. Am 18. 1. 2016 hat die IV einen Anspruch auf Eingliederungsmassnahmen oder Rente abgewiesen.

Der Entscheid der IV-Stelle vermochte die Haltung der BVB-Spitze nicht zu ändern. Wenn der Rekurrent keinen Anspruch auf IV-Leistungen habe und ihm eine andere Tätigkeit zumutbar sei, gelte er als arbeitsfähig, sei deshalb nicht schlechter gestellt als andere und würde deshalb Arbeitslosenversicherung beziehen können, begründeten die BVB.

Rekurs zu Unrecht abgewiesen

Das Appellationsgericht kam zu einem anderen Schluss als die BVB: «Die BVB scheinen allein vom Grad der ärztlich attestierten Arbeitsunfähigkeit auszugehen, tragen aber gleichzeitig weder der bloss zu 25 Prozent fortbestehenden Arbeitsunfähigkeit noch der vollumfänglichen Arbeitsverhinderung in der bisherigen Tätigkeit Rechnung», hielten die Richter in ihrem Urteil fest, das der BaZ vorliegt. Es sei nicht restlos geklärt, auf welche konkreten Aufgaben sich die Atteste beziehen würden. Dabei fordere der Gesetzgeber absolute Klarheit. «Eine automatische Auflösung des Arbeitsverhältnisses gestützt auf Paragraf 34 des Personalgesetzes kann nur in Fällen erfolgen, in denen Ansprüche auf Rentenleistungen der Invaliden­versicherung bestehen.»

Im Urteil des Appellationsgerichts steht nicht nur, dass die BVB zu Unrecht den Rekurs abgewiesen haben. Sie müssen auch die Verfahrenskosten übernehmen und dem Schlosser eine Entschädigung von knapp 2300 Franken bezahlen. Für Anwalt Stefan Suter, der den Schlosser vertritt, ist das Verhalten Blumenthals und der anderen BVB-­Verwaltungsratsmitglieder im höchsten Grade unverständlich. «Ich bin empört, mit welcher Härte gegen einen langjährigen Mitarbeiter vorgegangen wird, und dass man hier ohne jegliches Einfühlungsvermögen entschieden hat», so Suter. Ausserdem habe man «rechtlich unzulässig gehandelt», wie das Appellationsgerichtsurteil ja belege.

Die BVB haben im Fall keinerlei Kosten gescheut, um ihr Ziel zu erreichen: Während die BVB dem Mann eine Lohnsumme von rund 36 000 Franken pro Jahr streitig machen, geben sie Tausende von Franken für die interne Bearbeitung und einen externen Beistand aus. Schätzungen zufolge dürfte der juristische Aufwand sich bereits um die 10 000 Franken bewegen.

Die BVB wollen sich auf Anfrage nicht konkret zum Fall äussern. Zu hängigen Verfahren gebe man grundsätzlich keine Auskunft, sagt Schmid.

Frage des Tages:

Umfrage Die Basler Verkehrsbetriebe stellen einen Mitarbeiter nach einem Unfall kalt. Ist das schlechte Betriebskultur? Ja 95.3% Nein 4.7% 1803 Stimmen



(Basler Zeitung)