BVB-Million am Parlament vorbeigeschleust

Statt sich gestern wie vereinbart den Fragen der BaZ zu stellen, verschanzte sich Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels (SP) hinter den Mauern seines Amtssitzes am Münsterplatz. Von dort aus liess er über seinen Sprecher Marc Keller mitteilen, unter welchen Bedingungen ein allfälliges Interview stattzufinden habe: «Bitte schicken Sie uns die Fragen schriftlich, Herr Wessels wird sie beantworten (Nachfragen sind dann auch möglich)», schrieb Keller. Als ob Journalisten neuerdings einem Volksvertreter in tiefer Dankbarkeit verbunden sein sollten, wenn sie ihm sogar Nachfragen stellen dürfen. Natürlich ging die BaZ auf die inakzeptablen Modalitäten Wessels nicht ein.

Die verweigernde Haltung – schöngeredet mit dem Argument, aufgrund «vieler Sitzungen» keine Zeit für ein Telefongespräch oder ein persönliches Treffen zu finden – überrascht nicht: Wegen den Enthüllungen der letzten Tage rund um die BVB-Million an Frankreich befindet sich der Verkehrsminister in der Defensive. Er hat wohl nicht damit gerechnet, dass ihm die Basler Strafverfolgungsbehörden und auch die Basler Politik vor Weihnachten derart auf die Füsse treten.

Wie die BaZ gestern berichtete, hat die Basler Staatsanwaltschaft eine Untersuchung eingeleitet. Sie klärt ab, ob es von «strafrechtlicher Relevanz» ist, dass den Elsässern im Zusammenhang mit der Tramlinienverlängerung nach St-Louis eine Million Euro aus der BVB-Kasse versprochen wurde – ohne Vertrag, ohne Gegenleistung, ohne Absegnung durch den BVB-Verwaltungsrat oder die Regierung und ohne Kommunikation gegen aussen.

Per Handschlag abgeschlossen hatte diesen fragwürdigen Deal die alte BVB-Garde Gudenrath (Ex-Verwaltungsratspräsident), Baumgartner (Ex-Direktor) sowie Wessels (als Regierungsrat zuständig für die BVB). Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

Wessels selbst hat gestern allerdings die Spekulationen angeheizt, es könnte sich um eine Gefälligkeitszahlung gehandelt haben, um in Frankreich für das Tramprojekt Sympathien zu gewinnen. In einem Interview der Basellandschaftlichen Zeitung fragten die Journalisten, ob das Geld eine «Art Türöffner» gewesen sei. Die Antwort des Basler Regierungsrats: «Kann man so sagen.»

Diese Aussage dürfte das «ungute Gefühl» von Finanzkommissionspräsident Patrick Hafner (SVP) bestärken. Er erklärte am Mittwoch gegenüber der BaZ, wegen der Euro-Million die Staatsanwaltschaft eingeschaltet zu haben. Hafner will zudem einen grossrätlichen Untersuchungsausschuss einberufen, am besten gemeinsam mit der Geschäftsprüfungskommission.

GPK-Präsident schweigt

Was deren Präsident davon hält, war bislang für die BaZ nicht in Erfahrung zu bringen. Tobit Schäfer (SP) liess mehrfache Anfragen in den letzten zwei Tagen unbeantwortet.

Klar Stellung bezieht hingegen Michael Wüthrich (Grüne), Grossrat und Präsident der Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek). Er ist wenig erbaut über die Inhalte, die er diese Woche in der BaZ gelesen hat. Vom vertraulichen Bericht der Finanzkontrolle, in welcher der undurchsichtige Millionentransfer erstmals zur Sprache gebracht wurde, wusste er bis zu diesem Zeitpunkt nichts.

Das ist umso bemerkenswerter, als Wüthrich bis Ende 2013 selber im BVB-Verwaltungsrat sass. Offensichtlich wurde das oberste Gremium des Transportunternehmens mit über 1000 Angestellten von den Herren Gudenrath, Baumgartner und Wessels im Dunkeln gelassen.

Als Kommissionspräsident beschäftigt Wüthrich eine entscheidende Frage: Warum ist die BVB-Million für die Streckenverlängerung nach Frankreich überhaupt notwendig? Als sich die Mitglieder der Uvek im Jahr 2014 mit dem Ratschlag der Regierung befassten, seien alle Kosten des 98-Millionen-Projekts aufgelistet worden.

«Von einer Investition der BVB in der Höhe von einer Million Euro war nichts zu lesen», sagt der Grünen-Exponent. Auch die BaZ hat den 34-seitigen Ratschlag vom 14. Mai 2014 nochmals durchgelesen. Wüthrich hat recht: Dass die Basler Verkehrsbetriebe den Gleis- ausbau ins Ausland mitfinanzieren, wurde mit keiner Silbe erwähnt.

Für den Uvek-Präsidenten handelt es sich um eine zentrale Feststellung. «Warum wurden wir damals nicht über die mündliche Geldzusage an die Franzosen informiert?», fragt er sich. Die Heimlichtuerei schade dem Vertrauen in die Regierung und die Verwaltung.

Rechtmässigkeit infrage gestellt

Vor allem aber rückt nun ein anderer Aspekt in den Vordergrund: Ist ­­ die Zahlungsvereinbarung überhaupt rechtmässig? Für Wüthrich ist die Antwort klar: «Nein».

Statt beim Grossen Rat den Beschluss einzuholen, habe Wessels Steuergeld am Parlament vorbeigeschleust. «Nehmen Sie zum Vergleich das Tramprojekt 8 nach Weil. Dort zahlten die BVB ebenfalls aus eigenen Mitteln eine Million Euro.» Der seinerzeit verantwortliche Regierungsrat Ralph Lewin (SP) sei jedoch ganz anders verfahren. Er habe 2008 in der Uvek und dem Grossen Rat transparent dargelegt, weshalb eine Finanzspritze der BVB helfen würde, das auf der Kippe stehende Gesamtprojekt mit den deutschen ­Partnern zu sichern. Zudem lag ein Beschluss des BVB-Verwaltungsrats sowie des Gesamtregierungsrats vor.

Ausserdem wählte BVB-Direktor Urs Hanselmann den Gang an die Öffentlichkeit, um über die Beweggründe zu informieren. Bemerkenswert: Hanselmann betonte, die beschlossene Investition erfolge «ohne Präjudiz». Trotzdem wurde später den französischen Nachbargemeinden dieselbe Geldsumme in Aussicht gestellt.

Theoretisch könnte die neue BVB-Führung die Millionenüberweisung ins Elsass ausführen – so wie es Regierungsrat Hans-Peter Wessels trotz der vorhandenen Bedenken angeordnet hat – und dann dem Bau- und Verkehrs- departement als «Infrastrukturprojekt» verrechnen. Ein eleganter Weg, um die Zahlung unter dem Deckel zu halten und die Erfolgsrechnung der BVB nicht in den Abgrund zu ziehen. Aber auch ein Manöver, bei dem der Grosse Rat ausgebremst würde. Ausgaben über 300 000 Franken müssen laut basel-städtischem Finanzhaushalt­gesetz zwingend vom Parlament bewilligt werden.

Heikler Geldtransfer

Stefan Popp, Leiter BVB-Finanzen, scheint sich der Brisanz bewusst. «Ich gehe nicht davon aus, dass wir die Kosten beim Kanton zurückfordern. Das wäre rechtlich heikel», teilt er mit. Der Verwaltungsrat werde im Januar 2017 entscheiden, wie der Millionenbetrag verbucht werde. «Wir werden die Summe wahrscheinlich vollständig übernehmen, was das Finanzergebnis belasten wird.»

Doch auch diese Finanzierungsvariante hinterfragt Wüthrich. Der Grosse Rat habe soeben das ÖV-Budget für das Jahr 2017 verabschiedet. Und nun sollen die BVB plötzlich über eine Million Euro zusätzlich verfügen, die dort nicht abgebildet seien.

Umfrage Dem Elsass wurde eine Million für das 3er-Tram versprochen. Muss das Parlament dies untersuchen? Ja

Nein

Abstimmen Ja 91.7% Nein 8.3% 242 Stimmen Ja 91.7% Nein 8.3% 242 Stimmen



(Basler Zeitung)