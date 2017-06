«BVB-Million ist nicht entschuldbar»

Basel. Es dürfte einer der schärfsten Untersuchungsberichte sein, welche die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rats (GPK) je verfasst hat. Mit Kritik halten sich die 13 Mitglieder des Aufsichtsgremiums auf den 25 Seiten nicht zurück, in denen sie sich mit den erneuten Missständen bei den BVB auseinandersetzen. Dabei werden die Personen, welche laut der Kommission für die inakzeptablen Zustände verantwortlich sind, klar benannt: Paul Blumenthal, Verwaltungsratspräsident BVB, sowie Hans-Peter Wessels (SP), Vorsteher des Bau- und Verkehrsdepartements (BVD).

Blumenthal ist gestern per sofort zurückgetreten. Wessels will sich heute an einer Pressekonferenz erklären.

Hinweise «ignoriert»

Bei den seit Herbst 2016 laufenden Abklärungen ging es einerseits um das miserable Betriebsklima, das im ausgelagerten Transportunternehmen nach wie vor herrscht, obwohl es nach dem grossen Knall 2014 an der BVB-Spitze zu personellen Wechseln gekommen ist. VR-Präsident Martin Gudenrath wurde damals durch Paul Blumenthal ersetzt, auf Direktor Jürg Baumgartner folgte Erich Lagler.

Besser geworden ist es nicht: «Viele Whistleblower aus dem BVD und den BVB beklagten übereinstimmend die autoritäre Führung im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung der BVB: Informationen würden monopolisiert, kritische Fragen ignoriert und kein Widerspruch geduldet», wird im GPK-Bericht die zuständige Ombudsstelle zitiert. «Gerade weibliche Mitarbeitende empfinden die herrschende Kultur im Verwaltungsrat und in der Geschäftsleitung sowie die mangelnde Wertschätzung seitens Verwaltungsratspräsident und einzelner Geschäftsleitungsmitglieder als schwierig.»

Statt in seiner Rolle als Eigner die Probleme anzupacken, die sich auch in der hohen Fluktuation beim Kader und in rekordhohen Absenzen beim Fahrdienst manifestieren, habe Wessels die Informationen der Ombudsstelle «wenig ernst genommen»: Konkrete Massnahmen zur Verbesserung der Situation seien nicht ergriffen, sondern einzig eine «offenere Kommunikation» in Aussicht gestellt worden. Die GPK ortet beim Magistraten «starke Defizite in der Führungs- und Kommunikationskultur». Zwischen dem Regierungsrat und allen von ihm gewählten BVB-Verwaltungsräten würde «noch immer» kein regelmässiger Austausch stattfinden.

Wessels habe sich – wie schon bei Vorgänger Gudenrath – «einseitig» auf die Informationen Blumenthals verlassen und Hinweise von anderer Seite «ignoriert». Nicht besser schneidet der Bau- und Verkehrsdirektor beim umstrittenen Zahlungsversprechen ab, das er gemeinsam mit der alten BVB-Garde gegenüber den Franzosen gemacht hat. Per Handschlag war dem Präsidium des elsässischen Gemeindeverbandes CA3F im Jahr 2011 oder 2012 – das genaue Datum ist laut GPK nicht bekannt, da keine Protokolle existieren – zugesichert worden, dass sich die BVB mit einer Million Euro am Ausbauprojekt der Tramlinie 3 beteiligen.

Die BaZ hatte im Dezember 2016 einen vertraulichen Report der Finanzkontrolle öffentlich gemacht, in welchem Alarm geschlagen wurde: «Es ist nicht ersichtlich, wie diese Summe bestimmt wurde und welche Gegenleistung die BVB erhält.» In der Folge vermuteten Politiker eine mögliche Schmiergeldaffäre. Im Januar 2017 leitete die Basler Staatsanwaltschaft eine polizeiliche Voruntersuchung ein, die laut Sprecher Peter Gill noch nicht abgeschlossen ist.

Die nun vorliegenden Empfehlungen der GPK, die einstimmig verabschiedet wurden, laufen auf zwei Konsequenzen hinaus. Erstens sollen Blumenthal und sein Vize Paul Rüst bei der Neubesetzung des Verwaltungsrats für die Amtsperiode 2018–2021 vom Regierungsrat nicht mehr wiedergewählt werden. Diese Forderung ist bereits umgesetzt: Auch Rüst teilte gestern sein sofortiges Ausscheiden aus dem BVB-Verwaltungsrat mit

«Politische Aufsicht hat versagt»

Zweitens, so die GPK, müsse der Regierungsrat als Gremium die Verantwortung übernehmen und «auf geeignete Weise sicherstellen, dass der Vorsteher des BVD, an welchen er die Eignervertretung des Kantons gegenüber den BVB und den Verkehr zwischen Regierungsrat und Verwaltungsrat der BVB delegiert hat, künftig seine Pflichten rechtmässig, sachgerecht und rationell im Rahmen vom Regierungsrat beschlossenen Vorgaben wahrnimmt». Mit anderen Worten: Wessels soll das Dossier entzogen werden.

Bezeichnend ist die Formulierung auf Seite 20 des Untersuchungsberichts: «Während für die BVB und die CA3F verschiedene personelle Wechsel auf der Führungsebene innert dieser fünf Jahre mit Wohlwollen als Entschuldigung geltend gemacht werden können, stand der Vorsteher des BVD die ganze Zeit über in der Verantwortung.» Am rechten Seitenrand dieses Textabschnitts findet der Leser im Bericht zudem den Kommentar: «Nicht entschuldbar.»

Man sei sich zwar bewusst, dass eine Million Euro im Vergleich zu den gesamten Investitionskosten von 86,5 Millionen Franken ein geringer Betrag sei, hält die GPK fest. Dennoch wertet die Kommission die Vorkommnisse rund um den intransparenten Deal als gravierend: «Aus Sicht der GPK haben die politische Aufsicht einerseits und die strategische Führung andererseits versagt.»

Das Argument von BVB und Wessels, bei der Tramverlängerung nach Weil hätten die deutschen Partner ebenfalls von einem Millionenzuschuss profitiert, weshalb «im Sinne der Gleichbehandlung» auch den Franzosen Geld zustünde, wird als «absurd» zurückgewiesen. Beide Fälle würden sich «deutlich» unterscheiden. Beim Ausbau der Tramlinie 8 seien der BVB-Verwaltungsrat, der Regierungsrat sowie der Grosse Rat «zeitnah» über den ausserordentlichen Finanzbeitrag der BVB informiert worden.

Umgekehrt präsentiert sich die Situation bei der Streckenerweiterung nach Saint-Louis: Für die GPK ist selbst nach der Sichtung von Dokumenten, mehreren Hearings und Gesprächen mit Whistleblowern nicht nachvollziehbar, wie die mündliche Vereinbarung mit den Franzosen zustande gekommen ist. Wessels stellt sich auf den Standpunkt, der damalige BVB-VR-Präsident Gudenrath habe die Zusage gemacht.

Doch das kauft ihm die GPK nicht ab: «Zum einen verweist der Präsident der CA3F auf zwei Gespräche, in denen der Vorsteher des BVD seinem Amtsvorgänger eine Beteiligung zugesagt habe.» Zum anderen habe Wessels selber in einem Brief an BVB-Direktor Lagler im Mai 2015 festgehalten, es entspreche den «Tatsachen», dass «wir seitens des Kantons und in Absprache mit den damaligen Vertretern der BVB gegenüber den französischen Vertretern eine mündliche Zusage über eine zusätzliche finanzielle Beteiligung gemacht haben».

Kompetenzen überschritten

Für die GPK ist klar, dass weder Martin Gudenrath noch Wessels dazu befugt waren, eine solche Vereinbarung ohne Beschluss des BVB-Verwaltungsrats einzugehen, weshalb sie den Vorwurf der «mehrfachen Kompetenzüberschreitung» erhebt. Ob für den Beitrag der BVB an die CA3F «wirklich eine ausreichend rechtliche Grundlage» bestehe, sei zu bezweifeln.

Als «irritierend» bezeichnet die GPK den Umstand, dass sich BVB und das Departement Wessels gegenseitig den Schwarzen Peter zuschieben würden. Niemand wolle die Verantwortung übernehmen. Die BVB-Leitung erkläre, Wessels habe sie im Mai 2015 schriftlich angewiesen, die strittige Summe zu überweisen. Dieser beteure jedoch gegenüber der GPK, er habe die BVB «einzig darauf aufmerksam machen wollen, dass seitens BVB tatsächlich ein Zahlungsversprechen erfolgt sei». Für die GPK ist indes klar: Wessels’ Brief sei als Weisung zu interpretieren. Damit bringt die Aufsichtskommission unmissverständlich zum Ausdruck, wem die Hauptverantwortung für den fahrlässigen und höchstwahrscheinlich illegalen Transfer von Basler Steuergelder ins Ausland zufällt.

Was tun? Als Ausweg schlägt die GPK vor, entweder die Zahlung zu stoppen oder beim Grossen Rat einen Nachtragskredit zu beantragen. Die zweite Variante dürfte im Parlament jedoch einen schweren Stand haben – war es doch gerade Wessels’ SP-Kollegin Tanja Soland, die vor einigen Wochen von der Idee öffentlich Abstand nahm (die BaZ berichtete).

