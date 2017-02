Basel Tattoo befürchtet das Aus

Das Basler Tattoo hat Tradition in Basel, schon über zehn Jahre findet der Grossanlass auf dem Kasernenareal statt. Von weit her kommen Besucher, um den aufregenden Tönen zu lauschen und die spektakulären Choreografien zu bestaunen. Doch nun fühlen sich die Organisatoren um die Existenz des Events bedroht, wie sie in einer Pressemeldung mitteilen.

Seit der Umbau des Kasernenareals konkret wird, bemühen sich die Nutzer des Areals um möglichst konkrete Zusagen für die Zeit während und nach der Umbauphase, jedoch mit unterschiedlich grossem Erfolg. Laut Basel Tattoo haben andere Nutzer des Areals, wie zum Beispiel die dort ansässige Moschee oder der Rhein Club Basel, bereits konkrete Zusagen für die Nutzung nach der Zeit des Umbaus erhalten, nicht so aber das Basler Tattoo.

Verhandlungen mit der Regierung

Die Organisation, welche sich offenbar erfolglos bei den Behörden meldete und am 1. Februar sogar ein persönliches Gespräch mit dem Regierungspräsident Guy Morin (Grüne) zur Thematik geführt haben soll, bekam bis zum heutigen Tag nie jegliche konkreten Zusagen.

Jedoch hat die Regierung dem Event Basler Tattoo bis zu 3 Millionen Franken zugesagt, um die Durchführung auch während der Umbauphase zu sichern. Auch grosse Teile des Areals sollen dem Basler Tattoo zwar weiterhin zur Verfügung stehen, jedoch müssten die Organisatoren mit jedem der neuen Nutzer wieder eigene Verhandlungen treffen. Dies würde neben erhöhter Planungsunsicherheit auch zu finanziellen Mehraufwänden führen und die Organisation müsste für ihre Technik- und Gastroanlagen neue Standorte finden.

Nein zum Kasernenumbau

Auch für das Basler Tattoo ist die Notwendigkeit der Sanierung des Kasernenareals unbestritten, jedoch «birgt der geplante Kasernenumbau für uns Risiken, welche wir nicht in Kauf nehmen können,» sagt Tattoo-Produzent Eric Julliard.

Wenn beim jetzigen Verhandlungsstatus die Kaserne umgebaut würde, wäre die Zukunft des Basler Tattoos unsicher. Da die Organisation trotzt grossen Bemühungen nie konkrete Zusage der Behörden bekam, sprechen sie sich nun offiziell schweren Herzens gegen den Umbau aus. Eric Julliard hofft, dass «die Stimmbürger und Stimmbürgerinnen Verständnis dafür haben, dass wir den Umbau unter diesen Umständen ablehnen.»

Die Reaktion von Seiten der Behörden

In einer Medienmitteilung reagiert nun das Präsidialdepartement. Hier hat man kein Verständnis für die ablehnende Haltung des Basel Tattoos. Laut Präsidialdepartement wurden in langen Verhandlungen sehr konkrete Bedingungen ausgehandelt, um das Basel Tattoo auch in Zukunft zu sichern.

«Die heutige Reaktion des Basel Tattoo ist nach Aufnahme vieler Anliegen während der gesamten Projektphase und einem sehr weit gehenden Entgegenkommen auch in finanzieller Hinsicht nicht nachvollziehbar,» heisst es in der Medienmitteilung. Hier folgen die Punkte, in denen die Behörden das Tattoo laut Präsidialdepartement unterstüzt:

3.017 Millionen Franken Zusatzkosten für zusätzliche Bauinstallationen, um das Basel Tattoo und die Herbstmesse im Jahr 2019 und 2020 während der Bauphase zu ermöglichen.

Ein Entgegenkommen bei den Allmendgebühren während der Bauphase wurde in Aussicht gestellt.

Eine klare Zusage alle öffentlichen Flächen im und um das Hauptgebäude wie die Plaza, Gänge, Kasernenplatz usw. nutzen zu können. Klare und verbindliche Verträge sollen in den nächsten Wochen erarbeitet werden.

Eine klare Zusage die Aula (200 m2) während des Tattoos jeweils im Sommer zu günstigen Konditionen mieten zu können.

Die klare Zusage, dass sich der Kanton bei den bisherigen Nutzern (Kulturbetrieb Kaserne, Junges Theater, Ausstellungsraum Klingental, Parterre etc.) des Kasernenareals einsetzen wird, dass das Basel Tattoo bisher genutzte Flächen und weitere zur Verfügung gestellt bekommt.

In allen Mietverträgen des Kasernen-Hauptgebäudes Bestimmungen einzuführen, dass das Basel Tattoo durch zukünftige Nutzende des Hauptgebäudes nicht eingeschränkt wird.

Es wurden regelmässige Treffen auf technischer Ebene mit der Baukommission und den Mitarbeitenden des PD vereinbart, um die Anliegen des Basel Tattoo während der Bau-phase und bei der weiteren Nutzungsplanung zu berücksichtigen.

(jue)