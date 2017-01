Basels Sinkflug ins neue Jahr

Vielleicht war er stets viel mehr ein Produkt einer Einbildung denn ein Abbild der Realität, dieser viel zitierte und sagenum­wobene, doch so weltoffene Basler Geist. Der Geist Basels ist das Fluidum der Vergangenheit der Stadt und jener Menschen, die einst und lange Zeit immer wieder hier Halt machten und Dinge schufen, die grösser waren als die Stadt. Aber irgendwann hörte die Stadt auf, ihre Menschen geistig zu nähren und die Menschen ihre Stadt. Oder umgekehrt.

Eine kleine Anekdote aus den 1970er-Jahren, als in Basel die Gegenwart anfing, keine Vergangenheit mehr zu schaffen, die ein Fundament war für Grösse in der Zukunft. Ein Werbe- slogan warb damals für die Stadt mit dem Satz: «Basel, die einzige Stadt am Rhein mit acht Nightclubs».

«Der Uni fehlen die Leuchttürme, der Politik die Visionäre, der Kunst die grossen Namen.»

Der Punkt war, dass alle andern Städte am Rhein mehr hatten. Man mag das allenfalls als ein Produkt des ebenfalls viel zitierten und sagenumwobenen Basler Humors schönreden, aber unter dem Strich bleibt es die Zustandsmeldung einer Stadt, die die beste Zeit hinter sich hatte, in ihren Wunden bohrt und damals schon wusste, dass sie nur noch in der Erinnerung etwas war, das gross war und auch ein bisschen grossartig.

Der Fisch, so sagt man, stinke vom Kopfe her, weil dort das Gehirn sitzt, und das Hirn ist leicht und vor allem schnell verderblich. Wir Basler wissen das, nur haben wir daraus nichts gelernt.Der Uni fehlen die «Leuchttürme», der Politik die Visionäre, der Kunst die grossen Namen – Basel ist Bonsai geworden, geistiges Mittelfeld in weltlicher Abgeschiedenheit.

Morin der Terminator

Womit beschäftigt sich die Stadt gerade? Mit Veloring, mit verordneten Veloparkplätzen in Neubauten, mit Fasnachtskisten, und bald kommt eine Stadtpräsidentin, die ernsthaft glaubt, dass, wenn Asylsuchende gratis ins Museum könnten, die Integration dieser Menschen leichter fallen würde.

Und vor drei Tagen wirft der noch für ein paar Tage amtierende Stadtpräsident Guy Morin den Stadtentwickler und Chefbeamten Thomas Kessler fast fristlos aus dem Amt. Kessler sei, so flüsterte Morin erfolgreich diversen ihm genehmen Schreibern von der alternativen Presse, fachlich dem Amt nicht gewachsen. Welch ein Blödsinn, welch eine Posse. Er wolle, so liess Morin sich weiter vernehmen, seiner Nachfolgerin einen möglichst «konfliktarmen Start» mit möglichst «viel Gestaltungsfreiheit» ermöglichen. Morin als altruistischer Heilsbringer? I wo. Es ist wohl offenbar vielmehr so, dass Morin, jetzt, wo er nichts mehr zu verlieren hat, noch ein wenig Terminator spielen und all jene erledigen möchte, die lange Zeit der Entfaltung seines Narzissmus hinderlich waren.

Da ist ein Muster: Es fing damals beim ehemaligen Leiter der Kultur an, Michael Koechlin. Koechlin war ein Mann Eymanns. Das sollte eine Rolle spielen, weil Morin, wie hinter vorgehaltener Hand laut geflüstert wird, ein ansatzweise neurotisches Verhältnis zum Erziehungsdepartement und dessen Vorsteher Christoph Eymann hat. Koechlin wurde daraufhin isoliert, und schliesslich trennten sich die beiden wie anders als «im gegenseitigen Einverständnis». Ein paar Jahre später musste der Leiter der Fachstelle für Behinderte, Martin Haug, sich unfreiwillig in Frührente begeben.

Morin liess sich zitieren, dass es diese Fachstelle nicht mehr brauche und sie 160 000 Franken jährlich kosten würde und er sparen müsse. Morin hätte auch die Abteilung für die Gleichstellung von Frauen und Männern schliessen lassen können, die drei Mal mehr kostet und drei Mal weniger bringt, aber das wollte er nicht. Er wollte Haug einfach nicht mehr, hatte aber nicht die Grösse, das wie ein Mann zu regeln.

«Es spricht nicht für Morin, dass er sich Kessler erst entledigt, als er selbst nichts mehr zu verlieren hat.»

Und nun Kessler. Nach acht Jahren, in denen Kessler sich als der eigentliche starke Mann des Departements hervorgetan und Morin die eine oder andere narzisstische Kränkung zugefügt hat. Es spricht nicht unbedingt für Morin, dass er sich des Mannes erst entledigt, als er selbst nichts mehr zu verlieren hat. Das bleibt übrig von Guy Morin: Acht Jahre lang gab er einen leisen, mal tapsigen Menschen, einen scheuen Stadtpräsidenten, der dann Tage bevor er das Amt abgeben muss, mit grösstmöglicher Kleinlichkeit und Stillosigkeit jahrelang offene Rechnungen begleicht.

Es ist auch klar, dass Kessler gepokert hat. Wie man immer wieder hörte, hätte Kessler ohnehin im September seinen Posten verlassen wollen, um zu neuen Ufern aufzubrechen. Offenbar drohte nun Morin Kessler schon seit Monaten mit dem Rauswurf, kuschelte sich dann aber nach diesen Trennungsschüben immer wieder bei ihm an, bis er es offenbar nicht mehr aushielt, dass er, der König, tatsächlich abtreten muss, während sein Chefbeamter, theoretisch zumindest, ihn überdauern wird. Jetzt hat Morin eine Art provinzielle Satisfaktion, Kessler eine Abfindung und die Staatskasse ein paar Franken weniger. Dass Morin Kessler für Ackermann entlassen habe, ist wohl eine Ausrede. Wie man hört, hätte die Zusammenarbeit für die Amtsübergabe zwischen Morin und Ackermann massiv schlechter funktioniert als jene zwischen Obama und Trump.

So bleibt auf der Zielgeraden das Bild eines Menschen, der gelegentlich mehr sich selbst im Auge hatte als das Amt. Und der diesen unpassenden Anzug in Madrid beim Besuch einer Königin nicht trug, weil er von Gepflogenheiten keine Ahnung hatte, sondern weil er sich selbst für den eigentlichen König hielt. (Basler Zeitung)