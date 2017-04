Basler Journalist Franz C. Widmer gestorben

Franz C. Widmer, Chefredaktor, Journalist, Publizist, starb am Karfreitag in seinem 75. Lebensjahr, wie das Basler Onlineportal barfi.ch berichtete.

Nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Basel, das er 1968 abgeschlossen hat, begann Franz C. Widmer seinen Weg als freier Journalist. Von 1979 bis 1986 leitete er die «Ringier Journalistenschule».

Im Militär war er als Oberst ranghöchster Vertreter der Abteilung Presse und Funkspruch. Bis 2007 stand er 20 Jahre lang als Chefredaktor an der Spitze der «Basellandschaftlichen Zeitung».

Nach seiner Pensionierung im Dezember 2007 blieb er dem Journalismus eng verbunden als Autor und Radiomoderator. Von 2009 bis 2011 moderierte der Wahl-Riehener bei Radio Basel jeden Sonntag die «Journalistenrunde». (amu/sda)