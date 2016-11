Basler Zolli besser als Berlin oder München

Der Basler Zoo gehört zu den vier besten Zoos in Europa mit mehr als einer Million Besuchern pro Jahr, hinter Wien, Leipzig und dem Zürcher Zoo. Dahinter liegen die Zoos von Berlin, München, Chester, Prag, Rotterdam und Stuttgart. Bei den Zoos mit 500'000 bis zu einer Million Besuchern führen Rostock, Frankfurt am Main und Münster das Ranking an.

Der britische Zooanalyst Anthony Sheridan publiziert dieses Ranking seit 2009 alle zwei Jahre, es gilt als wichtigste Messlatte für europäische Zoos. Früher als Unternehmer tätig, hat sich der pensionierte Ökonom Sheridan zum Ziel gesetzt, durch einen Vergleich der zoologischen Gärten in Europa zur Verbesserung von deren Qualität beizutragen. Durch seine Arbeit ist Sheridan heute zum bestinformierten Kenner der europäischen Zoos geworden.

Seine Rangliste berücksichtigt 40 verschiedene Faktoren: Besucherfreundlichkeit, Tierhaltung, Gestaltung der Gehege, aber auch Umwelterziehung und Artenschutzprogramme, Marketing und Management.

«Gute Zoos sind ein Schaufenster für die Schönheit der Natur und für die Artenvielfalt.»Anthony Sheridan

Sheridan stützt sein Ranking auf mehrere Hundert Besuche in 113 wissenschaftlich geführten Zoos in 28 europäischen Ländern. Und auf über 600 Gespräche mit Zoodirektoren. Und was sind Sheridans Kriterien für einen guten Zoo? «Gute Zoos sind ein Schaufenster für die Schönheit der Natur und für die Artenvielfalt.» Die Aufgabe der Zoos sei es, seine Besucher über die Bedeutung des Artenschutzes zu informieren, und dies in einer Zeit, «in der die Tierwelt immer stärker unter Druck gerät».

Das Buch ist auch als Zooführer geeignet

Sheridan ist langjähriges Mitglied der Zoological Society London. Sein 2011 erschienenes Buch «Das A und O im Zoo – Europas führende zoologische Gärten» hat er aktualisiert und um osteuropäische Zoos ergänzt.

Den Erlös aus dem Verkauf seines Buches lässt Sheridan einem Artenschutzprogramm für Gibbons in Vietnam zukommen. Das Buch ist auch als Zooführer geeignet, es enthält viele praktische Tipps für Zoobesuche in ganz Europa.

Anthony Sheridan: Europas Zoos unter der Lupe. Für 32 Fr. zu beziehen bei der Tiergarten-Gesellschaft Zürich. (Tages-Anzeiger)