Blumenthal und Rüst treten zurück

Der Verwaltungsratspräsident der Basler Verkehrs-Betriebe, Paul Blumenthal, tritt mit sofortiger Wirkung von seinem Amt zurück. Grund für den Rücktritt sind die harten Vorwürfe, die im Bericht der Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rats gegen ihn erhoben werden.

Ebenfalls seinen Rücktritt bekannt gegeben hat Vize-Präsident Paul Rüst, dies auf Grund der Ausführungen der GPK. Dies teilten die BVB am Donnerstag mit.

Zweiter BVB-Skandal unter Wessels

Mit dem Rücktritt von Blumenthal musste zum zweiten Mal in der Amtszeit von Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels ein Verwaltungsratspräsident der BVB den Hut nehmen. Bereits sein Vorgänger Martin Gudenrath kosteten Skandale das Amt. Auch damals war es die BaZ, die die Verfehlungen aufdeckte.

Nun wächst der Druck auf Wessels, der im GPK-Bericht ebenfalls schlecht weg kommt. Die SVP verlangt, dass Wessels das Dossier BVB abgeben müsse. Auch die Rücktritte von Blumenthal und Rüst hatte die Partei gefordert. «Der Sonderbericht der GPK zu den Basler Verkehrsbetrieben BVB ist skandalös und belegt die schon länger bekannten Unregelmässigkeiten bei der Millionenzahlung nach Frankreich aber auch die Inkompetenz des Departementsvorstehers bei der Aufsicht über die BVB,» schreibt die SVP in einer Mitteilung am Donnerstag. Sie fordert, dass der Gesamt-Regierungsrat Wessels umgehend die Eignervertretung des Kantons gegenüber den BVB entzieht und Regierungsrätin Eva Herzog, als Vorsteherin des Finanzdepartements, überträgt. «Hans-Peter Wessels ist offensichtlich in jedem Bereich überfordert, verstrickt sich in Widersprüchlichkeiten und kann nicht einmal gegenüber einer Oberaufsichtskommission seine Handlungen klärend darlegen».

Auch die FDP gibt sich «entrüstet» über die im GPK-Bericht gemachten Feststellungen. Sie fordert den Regierungsrat «nachdrücklich dazu auf, seine Gesamtverantwortung wahrzunehmen». Regierungsrat Hans-Peter Wessels sei das Dossier BVB zu entziehen und einem anderen Departementsvorsteher zu unterstellen. Der Bericht der GPK decke «schonungslos Versagen in der politischen Aufsicht, Führungsdefizite, Kompetenzüberschreitungen und Ignoranz sowohl des Departementsvorstehers als auch des BVB-Verwaltungsratspräsidenten auf». Angesichts der Tatsache, dass bereits der erste GPK-Bericht aus dem Jahr 2014 eine grobe Vernachlässigung der Aufsicht durch das Bau- und Verkehrsdepartement feststellt habe, sei es nicht verantwortbar, das Dossier BVB weiterhin in Wessels Verantwortung zu belassen. Dieser habe wichtige Empfehlungen aus dem ersten GPK-Bericht und mehrere Warnungen von verschiedener Seite ignoriert, «was mitursächlich für das neuerliche Fiasko ist».

LDP fordert sofortige Aufarbeitung ohne Beteiligte Der von der Geschäftsprüfungskommission vorgestellte Sonderbericht zu den BVB ist erschreckend und zeigt, dass es über Jahre keine klare Regelungen gegeben hat und nie der Wille bestand, die bestehenden Probleme richtig zu lösen. Die LDP fordert, dass nun endlich – zum Wohle der BVD und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Aufarbeitung ohne Beteiligte erfolgt.

Der Sonderbericht der GPK zu den Basler Verkehrsbetrieben BVB ist erschreckend und zeigt die schon länger bekannten Unregelmässigkeiten bei der Millionenzahlung nach Frankreich aber auch die Probleme bei der Aufsicht über die BVB und auch bei der Spitze des Verwaltungsrates der BVB auf. Im Weiteren zeigen sich eklatante Führungsmängel beim Vorsteher des BVD.

Zahlung nach Frankreich ohne gesetzliche Grundlage Der GPK-Bericht zeigt nun, dass die nach Frankreich versprochene Million aufgrund keiner gesetzlichen Grundlage vergeben wurde. Mehrere Personen, darunter auch der zuständige Regierungsrat haben Kompetenzen überschritten und offenbar bestand zu keinem Zeitpunkt der Wille diese Situation zu klären oder zu legalisieren.

Auch die CVP findet es «sehr bedauerlich, dass die Empfehlungen des GPK-Berichtes von 2014 nur sehr geringfügig umgesetzt wurden und so weiterhin Misswirtschaft zugelassen wurde.»

Klärung ohne Wessels

Die LDP stellt fest, «dass ganz offensichtlich die in die Abläufe involvierten Personen im BVD und in der BVB nicht in der Lage sind, den Betrieb ordnungsgemäss zu führen.» Wessels habe die Aufsicht in keiner Art und Weise wahrgenommen. Dies sei umso erschreckender, d«a bereits im GPK-Bericht von 2014 die Empfehlungen glasklar waren und diese problemlos hätten umgesetzt werden können». Die LDP fordert die Klärung der Situation durch den Gesamtregierungsrates ohne die Beteiligung Wessels.

Noch einen Schritt weiter geht die BDB: Da die BVB-Spitze ihre Kompetenzen klar überschritten habe und Wessels die Millionenzahlung an Parlament und Regierungsratskollegium vorbeigeschmuggelt habe, «müssen nun Köpfe rollen». Deshalb fordert die BDP «nicht nur eine Beaufsichtigung Wessels durch den Gesamtregierungsrat, nein die BDP Basel-Stadt fordert den sofortigen Rücktritt von Wessels und überlegt sich eine Strafanzeige wegen ungetreuer Geschäftsführung einzureichen», heisst es in der Mitteilung der Partei.

Linke ragieren zurückhaltend Das Grünes Bündnis fordert hingegen die Überprüfung der Wiedereingliederung der Basler Verkehrsbetriebe in die Kantonsverwaltung. Der zweite GPK-Bericht zu den Basler Verkehrsbetrieben innert drei Jahren zeige, «dass bei der BVB nach wie vor vieles im Argen liegt». Offensichtlich könnten die bestehenden Interessenskonflikte auch mit Corporate Governance-Vorschriften nicht gelöst werden, heisst es in ihrer Mitteilung.

Die Sozialdemokraten, die Partei des unter Beschuss geratenen Verkehrsdirektors hält sich hingegen wenig überraschend sehr zurück. Die SP nehme den GPK-Bericht zur Kenntnis «und fordert die Verantwortlichen zum Handeln auf».

