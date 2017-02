Bücher statt Schuhe

Die Buchhandlung Orell Füssli, ehemals Thalia, zieht per November an die Freie Strasse 17 um. Dort wird die Buchhandlung künftig auf drei Stockwerken ihre Kunden bedienen. «An bester Passantenlage», teilte das Unternehmen mit. Die Buchhandlung ist derzeit einige Dutzend Meter entfernt in einer Liegenschaft auf der anderen Strassenseite einquartiert.

Den Umzug bezeichnet das Christoph Wyder, Leiter der Basler Orell-Füssli-Filiale, als «Glücksfall». Die neue Filiale sei über einen zentralen Eingang besser erschlossen. «Die Kunden erwartet in der neuen Filiale ein Einkaufserlebnis mit einer optimierten Orientierung und einer noch übersichtlicheren internen Aufteilung der Fläche,» lässt sich Wyder in der Mitteilung zitieren. Übersetzt bedeutet das: Das Unternehmen ist froh, dass sich die Kunden künftig nicht mehr wie in der bisherigen, stark verwinkelten Filiale verlaufen werden.

An der Freie Strasse 17 ist derzeit noch eine Filiale von Vögele Shoes einquartiert. (amu)