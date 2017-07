Das Ende eines typischen Gummiparagrafen

So trocken wie der Titel «Totalrevision des Gesetzes über die Organisation des Regierungsrats und der kantonalen Verwaltung» vermuten lässt, ist die Materie dann doch wieder nicht. Die Vorlage, welche die Justiz- und Sicherheitskommission (JSK) jüngst zu Ende beraten hat und die demnächst im Landrat behandelt wird, ist nicht frei von Zündstoff und enthält Umstrittenes. So soll beispielsweise in der Verfassung festgeschrieben werden, dass kein amtierender Regierungsrat mehr im Bundesparlament Platz nehmen und ein Doppelmandat ausüben darf.

Im Weiteren soll im Zusammenhang mit der Revision still und leise eine Gesetzespassage verschwinden, die in jüngerer Zeit kaum angewendet wurde, beziehungsweise nur dann, wenn sie gerade opportun war. Die Rede ist vom «Direktionswechsel-Paragrafen», der wie folgt lautet: «Nach 8 Jahren hat in der Regel ein Wechsel der Direktionen stattzufinden.» In den letzten 20 Jahren wurde dieser Bestimmung nur ein Mal Nachachtung verschafft. Im Jahr 2011 nämlich, als Sabine Pegoraro nach acht Jahren in der Sicherheitsdirektion (SiD) in die Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) wechselte.

Der Raumplaner in der SiD

Dieser Wechsel erfolgte allerdings nicht in erster Linie «von Gesetzes wegen». Die bürgerliche Regierungsmehrheit wollte damals vor allem den im Februar 2011 überraschend neu gewählten grünen Regierungsrat Isaac Reber von der Baudirektion fernhalten. Und da kam der sonst so sträflich vernachlässigte Gummiparagraf gerade recht. Womit der eigentlich für die Bau- und Umweltschutzdirektion prädestinierte Geograf und Raumplaner Reber mit der Sicherheitsdirektion vorliebnehmen musste.

Sollte der besagte Gummiparagraf tatsächlich gestrichen werden, wovon man ausgehen kann, dann dürfen Regierungsräte inskünftig ohne schlechtes Gewissen so lange in ihren angestammten Direktionen verweilen, wie sie wollen, beziehungsweise solange sie vom Volk gewählt werden. Anderseits benötigen politische Manöver wie der damalige Pegoraro-Transfer von der SiD in die BUD eine glaubwürdigere Begründung.

Die JSK hat gegen diese Streichung nichts einzuwenden. Ebenso wenig sträubt sie sich gegen das Verbot für Regierungsräte, zugleich im National- oder im Ständerat Platz zu nehmen. Laut geltendem Verfassungsrecht darf immerhin ein Mitglied der Baselbieter Regierung zugleich Bundesparlamentarier sein.

Schon längst Praxis

Seit gut 70 Jahren hat indessen kein Baselbieter Regierungsrat mehr ein Doppelmandat ausgeübt, wie dies beispielsweise der Basler alt Regierungsrat Christoph Eymann bis vor kurzer Zeit tat. Entweder man kehrte von Bern nach Liestal zurück wie seinerzeit Eduard Belser (SP), der den Kanton acht Jahre im Ständerat vertreten hatte, bevor er Regierungsrat wurde. Oder man wechselte von Liestal nach Bern, wie beispielsweise Hans Fünfschilling (FDP).

Jetzt soll diese Praxis Verfassungsrecht werden, indem Doppelmandate Kantonsregierung/Bundesparlament verboten werden. «Das kantonale Regierungsvollamt verlangt den vollen Einsatz der Amtsinhaber/-innen; die gleichzeitige Mitgliedschaft auch nur eines Baselbieter Regierungsmitglieds in den eidgenössischen Räten ist im Kantonsinteresse nicht opportun», schreibt die Regierung. Und die JSK teilt diese Auffassung.

Nein zur Generalvollmacht

Kaum eine Chance dürfte im Landrat dagegen eine andere Änderung haben, die schon in der Kommission deutlich mit zwölf zu eins durchgefallen ist. Die Regierung wollte nämlich den verbindlichen Präsidialentscheid einführen. Danach hätte der Regierungspräsident in Ausnahmesituationen einen Entscheid fällen können, ohne dass seine Kollegen diesen anschliessend hätten bestätigen müssen. Diese wären darüber nur noch in Kenntnis gesetzt worden. Diese «Generalvollmacht» ging der JSK jedoch zu weit.

Primär ging es in der Totalrevision des Gesetzes aber darum, der Regierung bei der Organisation der kantonalen Verwaltung mehr Spielraum zu gewähren. Dass der Landrat für die Organisation bis auf Stufe Dienststelle zuständig ist, wurde nicht nur als nicht mehr zeitgemäss erachtet, sondern auch nicht mehr mit der Verfassung von 1987 vereinbar. Die Vorlage setzt in diesem Punkt zwei vom Landrat überwiesene Motionen um.

