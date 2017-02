Das «Küchenfenster» schliesst Ende Mai

Seit über 30 Jahren bietet das «Küchenfenster» an der Rheingasse qualitativ hochstehende Produkte für die Küche und einen schön gedeckten Tisch an. Doch Ende Mai ist Schluss. Die langjährige Ladeninhaberin Madeleine Ramseyer schliesst den Laden. In den letzten Jahren sei immer weniger gelaufen. Das habe nichts mit den Grossverteilern zu tun, die sich in der Nähe befinden. Im Gegenteil: «Viele Kunden sind von Manor ins Küchenfenster verwiesen worden» in der Annahme, dass sich das gewünschte Produkt dort ­finden lässt. Die Konkurrenzsituation verschärft hätten vielmehr die zu­­nehmenden Onlineverkäufe.

Madeleine Ramseyer macht aber auch das seit zwei Jahren bestehende Verkehrsregime für die negative Entwicklung des Geschäfts verantwortlich: «Es gibt deutlich weniger Spontaneinkäufe.» Die Kunden könnten nicht mehr in die Rheingasse fahren, um den Laden überhaupt erst zu entdecken oder hier schnell was einzukaufen. Morgens, während der Anlieferzeit, ist die Rheingasse bisweilen mit Fahrzeugen verstellt. Und ab elf Uhr ist es hier dann «ziemlich ruhig».

Keine Zufahrt für Ladenbesitzer

Das Geschäft im Küchenfenster sei zwar bereits in den vergangenen vier, fünf Jahren schlechter gelaufen. Mit der Einführung des neuen Verkehrsregimes sei es jedoch nochmals deutlich zurückgegangen. Darunter litten alle Geschäfte in der Rheingasse. Da helfe auch das Boulevardkonzept nicht weiter. Denn nach der Arbeit wollen die Leute in den Restaurants entspannen, «was ich verstehe». Auch die «Adväntsgass» im Dezember habe das Geschäft nicht belebt, sagt Ramseyer.

Diese Entwicklung spürt auch das Möbelfachgeschäft Wohnetc., das sich im selben Haus neben dem Küchenfenster befindet. «Mit der autofreien Innenstadt kann man keine Stadt beleben, man schlägt sie vielmehr zu Tode – vor allem, wenn nicht genügend Parkiermöglichkeiten geschaffen werden», meint Geschäfts­inhaber Hanspeter Schori zur Lage an der Rheingasse.

«Diejenigen, die von weiter herkommen, möchten mit dem Auto anfahren.» Das spürt auch Hanspeter Schori. «Als Geschäftsbesitzer erhalte ich nicht mal eine Zufahrtsbewilligung, um Möbel ein- beziehungsweise auszuladen.» Wie seine Ladennachbarin könne er aber glück­licherweise auf seine Stammkunden zählen.

Der Zeitpunkt der Ladenaufgabe ist von Madeleine Ramseyer bewusst gewählt: «Ich wollte gehen, bevor mit der Sanierung der Mittleren Brücke begonnen wird. Der Sommer ist sonst schon happig. Und dann das noch.»

Auch wenn der Laden schliesst, können die Kunden weiterhin bei Madeleine Ramseyer einkaufen. «Ich führe den Onlineverkauf weiter.» Dabei zählt sie auf ihre Stammkunden. Einen Teil der Ware, vor allem kleinere Produkte, wird sie zu Hause haben. Grössere Utensilien für Küche und Tisch wird sie nach Bedarf bei den Lieferanten und Produzenten bestellen. «Ein Lager kann ich nicht betrieben. Sonst hat man immer das Falsche.» Sie wird auch nicht das gesamte Sortiment anbieten können, sicher aber die gefragtesten Produkte.

