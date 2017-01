Das Wessels-Protektorat der BVB

Gut zwei Monate musste die Finanzkontrolle in den Unterlagen der BVB schürfen, um auf Schmieröl zu stossen – auf dieses gegenleistungslose Millionenversprechen an die Franzosen, um die Tramverlängerung nach St-Louis in Gang zu bringen. Aber bis das Öl den Weg an die politische Oberfläche fand, dauerte es doppelt so lange wie die Untersuchung selber.

Eine ­entscheidende Rolle spielte dabei BVB-Verwaltungsratspräsident Paul Blumenthal. Mit «Aussitzen» gelang es ihm, dass die Sondierungs­ergebnisse der Finanzkontrolle bis im Dezember, bis nach den Regierungsratswahlen, unbemerkt blieben – von seinen Verwaltungsratskollegen und von der Öffentlichkeit. Das zeigen BaZ-Recherchen.

Gut möglich, dass es der mitverantwortliche Basler Regierungsrat Hans-Peter Wessels nicht mehr in den zweiten Wahlgang geschafft hätte, wäre «rechtzeitig» dieses faule Millionen-­Versprechen an die Öffentlichkeit gelangt, welches eine Strafuntersuchung durch die Basler Staatsanwaltschaft nach sich zieht.

Erkenntnisse schon im August

Mit den Prüfungsarbeiten war die Finanzkontrolle in den Monaten Juni bis August beschäftigt. Schon im August konnte die Finanzkontrolle die Basler Verkehrsbetriebe mit den sogenannten Findings, ihrem Berichtsentwurf, konfrontieren, um eine Stellungnahme einzuholen. Endlich hätten sich die BVB erklären können. Es wäre die Chance gewesen, mit Unterstützung der Finanzkontrolle dem Geheiss von Hans-Peter Wessels ein Nein entgegenzuhalten, ist doch diese Million Euro nur auf mündliche Zusage hin und ohne konkrete Gegenleistung an Frankreich zu zahlen.

Eine schnelle Klärung wäre im Interesse der BVB gelegen, denn das dubiose Geschäft liess sich ganz und gar nicht mit der strengen Corporate-Gover­nance-­Politik vereinbaren, der sich die BVB nach der Affäre um das BVB-­Führungsduo Martin Gudenrath (Ex-­Verwaltungsratspräsident) und Jürg Baum­­gartner (Ex-BVB-Direktor) unterzogen hatten. Der Handschlag-Deal mit den Franzosen wurde nämlich in der Ära der alten BVB-Garde sowie mit Regierungsrat Hans-Peter Wessels vollzogen (die BaZ berichtete).

Verwaltungsräte nicht orientiert

Statt also vorwärts zu machen, um das Verkehrsunternehmen möglichst schadlos zu halten, schubladisierte Blumenthal, der letzte Vertreter der alten Garde, den Berichtsentwurf der Finanzkontrolle erst einmal. Man nahm offenbar Urlaub. Erst Mitte Oktober kam es zu einem Treffen mit der Finanzkontrolle, um die «Findings» zu besprechen. «Die Terminsuche gestaltete sich aufgrund von Ferienabwesenheiten von Schlüsselpersonen als schwierig», schreibt dazu Daniel Dubois, Leiter der Finanzkontrolle.

Währenddessen sagte Blumenthal seinen BVB-Verwaltungsratskollegen nichts von der happigen Kritik, die ins Haus stand – kein Wort über die nicht dokumentierte Million in den Ge­schäftsbüchern der BVB. Die Verwaltungsräte erfuhren erst im Dezember davon, als die Finanzkontrolle ihren Bericht nach dem zweiten Wahlgang der Regierungswahlen veröffentlichen konnte. Dies bestätigen mehrere Verwaltungsräte unabhängig voneinander.

«An der oberen Grenze»

Um nach dem Treffen im Oktober eine offizielle Stellungnahme zu erhalten und den Bericht verabschieden zu können, musste Dubois über den ­ersten Regierungsratswahlgang vom 23. Oktober 2016 hinaus einen weiteren Monat warten. Branchenüblich ist diese Frist nicht, mit der die Finanzkontrolle hingehalten worden ist; Dubois bezeichnet sie als «sicherlich an der oberen Grenze».

Profitiert von dieser «zurückhaltenden» Informationspolitik Blumenthals hat sicher Regierungsrat Hans-Peter Wessels, der im ersten Wahlgang in eine zweite Runde geschickt wurde. Dabei ist wichtig zu wissen: Es war Wessels, der das damalige Verwaltungsratsmitglied Paul Blumenthal nach Gudenraths unrühmlichem Abgang auf den Stuhl des Präsidenten befördert hatte.

Man schrieb inzwischen den 14. November, als endlich die Stellungnahme der BVB bei der Finanzkontrolle eintraf. Und die BVB-Verwaltungsräte wussten Tage vor dem zweiten Wahlgang noch immer nichts von der BVB-Million, während die Finanzkontrolle erst jetzt in der Lage war, ihren Entwurf zu finalisieren.

In der Folge gelangte der Bericht auch erst nach dem zweiten Wahlgang an die Öffentlichkeit. Die Finanzkommission des Grossen Rats konnte ihn am 8. Dezember besprechen. Im BVB-Verwaltungsrat wurde er ein erstes Mal Mitte Dezember zum Thema.

Ob Blumenthals Informationspolitik im Interesse der BVB war, darf stark bezweifelt werden. Denn im Betrieb ärgerte man sich schon im September über das Gebaren im Amt Wessels, wie aus einem Bericht hervorgeht, den die Basler Zeitung im September veröffentlicht hat. Darin wird beschrieben, dass das Baudepartement die Projektabwicklung der Tramlinienverlängerung ineffizient gestaltet hat, dass die Betriebsbewilligungen auf französischer Seite fehlen, während die BVB die Unzulänglichkeiten auszubaden hätten. Zusammengefasst: Wessels Tramverlängerung wurde als Hochrisikoprojekt mit zu ehrgeiziger Terminplanung kritisiert.

Es waren die Machenschaften des im Ancien Régime verhafteten Departements Wessels. Statt sie auffliegen zu lassen, veranstaltete Blumenthal, von Wessels Gnaden, aber eine Maulwurfjagd. Man engagierte die private Spionagefirma Nodon, um das eigene Kader auszuhorchen und grafologische Gutachten einzuholen. Offensichtlich war es dem Verwaltungsrat unter dem dominanten Präsidenten wichtiger, den Whistleblowern den Mund zu stopfen, als Ordnung im eigenen Laden zu halten.

Kader-Fichen unter Verschluss

Dies wiederum widerspricht ganz und gar dem Geist der Geschäftsprüfungskommission (GPK), die in einem Bericht vom Juni 2014 die BVB dazu anhielt, Whistleblower zu schützen, statt sie mit Schnüffelfirmen zu verunsichern und Geheimfichen anzulegen, die derzeit unter Verschluss gehalten werden. Nach dem Sturz Gudenraths und Baumgartners, stärkte die GPK vielmehr die Rolle der Whistleblower. Sie spielten eine «bedeutende Rolle», hielt die Kommission fest, und sie forderte die BVB auf «aufzuzeigen, mit welchen konkreten Massnahmen diese geschützt werden, damit sie keine Benachteiligungen im Anstellungsverhältnis erfahren».

Die BVB setzten die GPK-Empfehlungen offensichtlich nicht um. Weil auch das Nodon-Spionage-Engagement hätte geheim bleiben sollen, erstatteten die BVB Strafanzeige. Sie werten es als Amtsgeheimnisverletzung. Die Basler Staatsanwaltschaft hat nun «polizei­liche Ermittlungen» eingeleitet.

Umfrage Bis die Wahl des Basler Verkehrsdirektors perfekt war, hielten die BVB brisante Infos zurück. Soll Regierungsrat Hans-Peter Wessels zurücktreten? Ja

Nein

Abstimmen Ja 76.8% Nein 23.2% 155 Stimmen Ja 76.8% Nein 23.2% 155 Stimmen



(Basler Zeitung)