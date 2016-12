Das heisse Bieten auf Jaguar, Kreuzfahrt und Co.

Nur noch wenige Tage bleiben. Wenige Tage, während denen an der BaZ-Auktion exklusive Angebote locken. Autos, Reisen, Möbel, Schmuck – alles kommt bereits ab der Hälfte des Marktwerts unter den Hammer. Ganz besonders begehrt sind bei den Teilnehmern die Reisen, beispielsweise ein Ausflug an Ostern nach Wien oder vier Tage in Slowenien. Viele nützen die BaZ-Auktion, um sich etwas zu leisten, das sie sonst vielleicht doch ein wenig zu teuer fänden. Etwa zwei Übernachtungen in einer Suite des geschichtsträchtigen Luxushotels Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa in Interlaken. Oder eine Woche in Nordskandinavien auf den Spuren von Elchen und Rentieren.

Einen besonderen Luxus gönnen kann man sich oder anderen auch mit einer der angebotenen Schiffsreisen. Unter anderem wird ein Gutschein über 3000 Franken für das gigantische Kreuzfahrtschiff Aida geboten. Noch mehr Reiseerlebnis bietet ein weiterer Gutschein. Wer diesen ersteigert, darf sich damit seine absolute Traumreise im Wert von 20 000 Franken zusammenstellen. Ein Angebot, das ankommt: Der Preis liegt hier bereits deutlich über der Hälfte des Werts. Aber auch noch weit unter diesem. Es lohnt sich also durchaus, noch einen Blick darauf zu werfen.

Am Montag fällt der Hammer

Auch für den luxuriösen Jaguar im Wert von 79 900 Franken sowie den Hyundai, einen Peugeot-Roller und mehrere E-Bikes liegen bereits Angebote vor. Die Gutscheine für Wellness­angebote und Kulinarisches stossen ebenfalls bereits auf reges Interesse.

Noch äusserst günstig ist die Gelegenheit bei den Möbeln. Hier bietet sich die Chance, die Designer-Gartenmöbel für kommenden Frühling bereits heute zum Superpreis zu ersteigern. Aber zu lange zögern sollte auch hier niemand – die grosse BaZ-Auktion dauert nur noch bis kommenden Montag. Dann fällt der Hammer und der Höchstbietende darf sich freuen.

Alle exklusiven Angebote sind unter www.bazauktion.ch zu finden. (Basler Zeitung)